Donne al Centro, c'è ancora tempo per promuovere la sponsorizzazione degli eventi

La quinta edizione di 'Donne al Centro' è alle porte: parliamo della rassegna realizzata dal Comune di Empoli e dalla Commissione Pari Opportunità dedicata alla promozione della cultura della parità, dei diritti e della valorizzazione del ruolo delle donne nella società.

In occasione dell'evento, in programma dal 23 ottobre al 25 novembre 2026, era stato lanciato un avviso pubblico per presentare sponsorizzazioni in sostegno degli eventi in calendario. Ma c'è ancora tempo per partecipare. Negli scorsi giorni è stato prorogato il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse fino a venerdì 9 ottobre 2026.

COME SPONSORIZZARE 'DONNE AL CENTRO' - Sono tre i metodi con cui il soggetto privato può sostenere queste iniziative:

- Sponsorizzazione finanziaria, tramite erogazione di denaro

- Sponsorizzazione tecnica, con fornitura di beni o servizi (allestimenti, catering, service audio/video/luci, materiali di comunicazione, disponibilità di spazi o servizi)

- Sponsorizzazione mista, il combinato dei due precedenti

I benefici di visibilità riconosciuti dal Comune di Empoli sono:

- esposizione del marchio/logo in posizione ben visibile su tutti i materiali di comunicazione

dell’evento (volantini, programmi, pagine web) stampati e digitali prodotti;

- inserimento del logo in tutti i comunicati stampa e i post sui canali social istituzionali relativi all’evento.

L'Avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati, associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli eventi del calendario di Donne al Centro a cui applicare le sponsorizzazioni saranno poi sottoposti per l'approvazione alla Commissione Pari Opportunità.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Generale del Comune di Empoli alla mail segr.generale@comune.empoli.fi.it o al numero 0571757172

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa