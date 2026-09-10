Enel rinnova il sistema elettrico tra Vitiana, Pagnana e Avane: al via i lavori

Luce nuova per un’ampia porzione di territorio empolese tra Vitiana, Pagnana e Avane: lunedì 14 settembre, infatti, prenderanno il via le operazioni per il restyling completo della linea elettrica di media tensione denominata ‘Manetti’, che fornisce energia all’area citata, in seguito al costruttivo confronto con l’Amministrazione Comunale di Empoli che va avanti da mesi e che ha portato alla programmazione e all'esecuzione di numerosi interventi da inizio 2026, per intercettare e risolvere i disservizi dell'area interessata.

Nel dettaglio i tecnici dell’azienda elettrica, dopo aver svolto le opportune attività di ispezione e progettazione sulla linea elettrica, hanno predisposto un piano di lavoro per la sostituzione del conduttore aereo con cavo precordato di ultima generazione, per un’estensione di circa 1,5 km, e l’installazione di apparecchiature di ultima generazione lungo la dorsale che nell’ultimo periodo ha registrato danneggiamenti e alcuni disservizi, al fine di garantire continuità e qualità del servizio elettrico.

Le attività, che si svolgeranno con un’attenzione particolare all’innovazione, alla sostenibilità e al decoro urbano, devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 14 settembre, a partire dalle ore 8:00 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, la zona del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi di utenze comprese tra le vie Motta, di Vitiana, Lucchese, della Macchia, della Nave, Ponterotto, Cammaggio, Valdarno, Praticcio, Fondaccio (alcuni civici per ogni via). I clienti sono informati attraverso affissioni nelle aree coinvolte. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

L’intervento vedrà poi un’ultima fase di completamento e collaudo tra il 29 e il 30 settembre, i cui dettagli tecnici saranno condivisi e comunicati durante l’avanzamento delle attività. In questo periodo, per poter eseguire i lavori che richiedono maggiore durata, saranno installati anche alcuni gruppi elettrogeni in modo da garantire l’approvvigionamento elettrico alle utenze dell’area.

Questo intervento rappresenta un'importante iniziativa per il potenziamento del sistema elettrico locale, volta a migliorare il servizio per la cittadinanza nell’ambito del piano di investimenti di E-Distribuzione per il territorio empolese, in collaborazione con il Comune di Empoli. E-Distribuzione ricorda altresì che, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti (803 500), attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie su e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete, infine, sempre sul portale web è disponibile la mappa delle disalimentazioni.

Così hanno commentato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni: "Circa un anno fa l'amministrazione e i responsabili di E-Distribuzione hanno programmato una serie di interventi non più rinviabili per la fornitura di energia elettrica tra Avane e Pagnana. Con questi prossimi interventi si conclude un ciclo di interventi che porterà a un deciso miglioramento della situazione per le utenze delle frazioni a ovest della città. Abbiamo seguito e concordato passo dopo passo le decisioni intraprese e questi lavori dei tecnici sulla linea 'Manetti' sono stati avviati, dopo l'iter autorizzativo, a primavera 2026 per arrivare al finale di partita di questi giorni. Ringraziamo la società per aver ascoltato le richieste dell'amministrazione e della cittadinanza e per aver agito in modo risolutivo nelle questioni aperte".

Fonte: Enel