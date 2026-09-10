Futuro Nazionale attacca sui "corsi gender" in Toscana: "Valditara ignaro?"

Polemica su alcuni corsi di formazione rivolti ai docenti in Toscana e Veneto. A sollevarla è il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, che contesta la presenza nei programmi formativi di riferimenti alle cosiddette "teorie gender" e all'educazione sessuale.

Secondo Sasso, i corsi sarebbero organizzati nell'ambito di un protocollo tra la Fondazione Cecchettin e il Ministero dell'Istruzione e coinvolgerebbero centinaia di insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, anche in Toscana.

"Oggi scopriamo che, grazie a un protocollo firmato tra la Fondazione Cecchettin e il Ministero dell'Istruzione, in Toscana e in Veneto alcuni 'esperti' e attivisti stanno tenendo corsi di formazione a centinaia di docenti della scuola dell'infanzia e primaria", afferma Sasso.

Il deputato sostiene che nei materiali dei relatori siano presenti lezioni sulle "teorie gender" e sull'"educazione sessuale", rivolte a docenti che lavorano con bambini tra i 3 e i 10 anni. Da qui la richiesta di chiarimenti al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

"Come è possibile che il Ministero dell'Istruzione autorizzi qualcosa che lo stesso ministro Valditara ha vietato per legge?", chiede Sasso, auspicando che il ministro sia "ignaro di tutto questo" e possa intervenire per verificare quanto avviene all'interno del dicastero.

Nel mirino dell'esponente di Futuro Nazionale anche le precedenti iniziative parlamentari sul tema. Sasso richiama la risoluzione approvata nel settembre 2024 e il ddl Valditara approvato nel giugno 2026, sostenendo che il Governo debba garantirne l'applicazione.

"Il governo Meloni faccia rispettare la risoluzione Sasso approvata a settembre 2024 contro l'ideologia gender nelle scuole e il conseguente ddl Valditara, approvato a giugno di quest'anno", conclude il deputato.

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