Giornalismo, Saccardi: "Oggi c'è una quota di precariato altissima'

Precariato, salari insufficienti e difficoltà sempre maggiori per chi lavora nel settore dell’informazione. È il quadro tracciato da Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, intervenuta oggi a Firenze all’assemblea annuale dell’Associazione Stampa Toscana.

"Si pensa che il precariato appartenga più ad altri tipi di attività, e invece nel giornalismo c’è una quota di precariato altissima, di persone che sono veramente sottopagate", ha dichiarato Saccardi, sottolineando le difficoltà economiche che coinvolgono una parte significativa dei professionisti dell’informazione.

La presidente del Consiglio regionale ha aggiunto: "Oggi purtroppo si parla di fake news perché di fatto non si leggono più giornali: niente come i giornali dà la possibilità di avere un quadro il più variegato possibile".