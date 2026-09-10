Giovani amministratori, due giorni di formazione a Campiglia Marittima

Due giornate di formazione e confronto dedicate ai giovani amministratori della Toscana, per approfondire temi e sfide che stanno trasformando il governo dei territori. Sarà Campiglia Marittima (Li) a ospitare l’11 e 12 settembre negli spazi di Villa Lanzi, nel Parco Archeominerario di San Silvestro, la seconda edizione di “Sfide di domani, scelte di oggi”, la formazione residenziale della Scuola Alessia Ballini. Testimonianze, laboratori e momenti di networking, per dare forma a uno spazio di crescita, condivisione di esperienze e rafforzamento della rete degli amministratori locali.

Il programma prenderà il via venerdì 11 settembre. A introdurre e coordinare i lavori sarà Matteo Francesconi, coordinatore regionale di Anci Giovani e vicesindaco di Capannori. A seguire, i saluti di Iacopo Bernardini, vicesindaco di Campiglia Marittima, Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi, Alessandro Giovannelli, presidente della Fondazione per la Formazione politica e istituzionale Alessia Ballini, Francesco Limatola, presidente di Upi Toscana e sindaco di Roccastrada, Stefania Saccardi, presidente del Consiglio Regionale della Toscana.

Dalle 11.30 alle 13.30 si parlerà di “Amministrare oggi. Competenze, visione, servizio e responsabilità”. Il panel sarà coordinato dalla giornalista Lisa Ciardi e vedrà gli interventi di Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Francesco Ferrari, sindaco di Piombino e vicepresidente vicario di Anci Toscana, Roberto Gerardi, segretario e direttore generale del Comune di Perugia.

Dopo la pausa pranzo, si proseguirà fino alle 16.15 con “Welfare culturale e prescrizione sociale”, con Sara Nocentini di Anci Toscana e Carlo Andorlini dell’Università degli Studi di Firenze. Seguirà il laboratorio “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il narrare”, a cura di Andrea De Conno, esperto di reti di comunità e inclusione sociale. Dalle 16.15 alle 18.30 sarà la volta di “Fare squadra. Comprendere e conoscere comportamenti efficaci per lavorare in gruppo”, con Nicolò Caleri ed Elena Martini, della Scuola Competenze Strategiche Relazionali Anci Toscana.

La prima giornata si concluderà alle 19 con la visita al Calidario di Venturina e la cena di networking.

Sabato 12 settembre (8.30-11), è prevista l’iniziativa “Esperienza in miniera toscana”, con visita al Parco Archeominerario di San Silvestro. Alle 11.15 il programma proseguirà con “IntelligentIa. Il ruolo della Pa tra rischi, sfide e opportunità” con Claudio Forghieri, esperto in trasformazione digitale, innovazione e comunicazione. Seguirà il laboratorio “Capire prima di decidere, l’Ia come alleata dell’amministratore locale: un caso pratico”, con Isidoro Villaggio, esperto di intelligenza artificiale applicata agli ambienti lavorativi

Fonte: ANCI Toscana