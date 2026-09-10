Il Fortissimissimo Metropolitano degli Amici della Musica torna a Empoli

Torna a Empoli il Fortissimissimo Metropolitano, la rassegna promossa dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, con il patrocinio e contributo della Città Metropolitana di Firenze. Saranno quattro gli appuntamenti in cui avranno occasione di esibirsi i migliori giovani talenti della musica classica nazionale. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito su prenotazione e si terranno al Teatro il Momento alle ore 18:00.

Si inizia sabato 12 settembre. Ad aprire la rassegna il concerto in collaborazione con il Conservatorio “R. Franci” di Siena del Franci Sax Quartet, formazione nata presso il Conservatorio di Siena stesso e che si è già esibita in numerose occasioni, spaziando da brani classici del repertorio per quartetto di sassofoni, alla musica minimalista e contemporanea. Duccio Santi (sassofono soprano), Lorena Moretti (sassofono tenore), Emilia Tesi (sassofono contralto), Lorenzo Nocci (sassofono baritono) eseguiranno «Prélude et Rondò Français, op. 89» di Vellones, «Andante et Scherzo» di Bozza, «Introduction et variations sur une ronde populaire» di Pierné, «Songs for Tony» (I° mov) di Nyman, «Saxophone Quartet di Glass», «Quintana» e «Handakas» di Salleras.

Il secondo appuntamento di domenica 13 settembre è dedicato al pianoforte con l'esibizione di Sofia Adinolfi, classe 1997, diplomata presso il Conservatorio di Bologna e attualmente insegnante presso il Conservatorio di Salerno, nonché vincitrice di numerosi premi a livello nazionale fra cui il “Premio Graniti” della Scuola di Musica di Fiesole 2026. Il raffinato programma prevede in apertura quattro «Sonate» di Scarlatti («Sonata in mi maggiore», K. 380; «Sonata in fa minore», K. 239; «Sonata in re minore», K. 32; «Sonata in sol maggiore», K. 454), proseguendo con i «Valses nobles et sentimentales» di Ravel. In chiusura «Davidsbündlertänze, op. 6» di Schumann, la raccolta composta dall'artista tedesco nel 1837, vero banco di prova per ogni pianista a livello espressivo e virtuosistico.

Il terzo ed il quarto appuntamento si terranno nel fine settimana successivo.

Sabato 19 settembre il concerto in collaborazione con il Conservatorio di Firenze del Quartetto Achillea composto da Alessia Farina (violino), Aurora Duchi (violino), Davide Semplici (viola), Myriam Urbini (violoncello). Nato fra le stanze del Conservatorio fiorentino nel 2023, il Quartetto Achillea ha già all'attivo diversi concerti sul territorio toscano, fra cui le partecipazioni alla stagione dell'AFPA - Associazione Fiorentina Pro Arte. In programma brani che dimostreranno, oltre alla bravura tecnica e virtuosistica, anche la forte sintonia di intenti espressivi fra i componenti: il «Quartetto n. 3 in la maggiore, op. 41 n. 3» di Schumann e il «Quartetto n. 11 in fa minore, op. 95» “Serioso” di Beethoven.

Ultimo appuntamento domenica 20 settembre con il concerto, in collaborazione con il Conservatorio di Livorno, di ArkAttak Cello Ensemble composto da Giovanni Agostini, Giada Campanelli (violoncello solista), Giulia Casini, Leonardo Giovannini (violoncello solista), Alberto Maestro, Elisabetta Mannini, Anna Montemagni, Carola Rinaldo, una formazione guidata da Luca Provenzani, a lungo primo violoncello dell’ORT e docente al Conservatorio di Livorno. L’Ensemble raccoglie al suo interno notevoli giovani talenti attivi in Toscana e sul territorio nazionale, vincitori di concorsi e iniziative dell’Associazione A.Gi.Mus. ArkAttak modula tra formazioni cameristiche varie, dal quartetto d’archi a quello di violoncelli, e in questo caso si cimenta nel complesso ottetto di violoncelli, spaziando tra autori classici e contemporanei. Il programma accattivante e variegato prevede: «Song of the Birds» di Casals, «Serenata per due violoncelli e orchestra» (arr. G. Sollima) di Piatti, «Violoncelles, Vibrez!» di Sollima, «Bachianas Brasileiras n. 1» di Villa-Lobos, «Bohemian Rhapsody» dei Queen e «We Are the World» (arr. A. Benvenuti) di Jackson/Richie.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando gli Amici della Musica di Firenze e online su eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fortissimissimo-metropolitano-2026-sala-teatro-il-momento-empoli-1999089489477.

Per info:

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - 0571 711122 / 373 7899915 - csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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