Incidente nella notte a Staffoli, tir esce fuori strada

Incidente nella notte a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno, dove un tir per cause in corso di accertamento è finito fuori strada. Sul posto, intorno alle 4, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi inviati dal 118 e le forze dell'ordine per i rilievi.

L'autoarticolato è finito in un fossato a bordo strada, rimanendo su un lato. Il conducente è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco e preso in cura dal personale del 118: non avrebbe riportato gravi conseguenze. I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante con un'autogru proveniente dal Comando di Firenze.