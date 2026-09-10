Interruzione idrica programmata nel comune di Castelfiorentino

Acque comunica che, causa maltempo, i lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, inizialmente programmati nella notte tra mercoledì 9 giovedì 10 settembre, sono stati rinviati al giorno successivo con le stesse modalità. Pertanto, dalle ore 22.30 di giovedì 10 settembre alle ore 5.30 di venerdì 11 settembre, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Cambiano e nella zona industriale tra Cambiano e il capoluogo.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato a data da destinarsi.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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