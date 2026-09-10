Titolo A Firenze una conferenza internazionale per i 450 anni dalla morte di Isabella de' Medici

Nel 450° anniversario della morte di Isabella de'Medici, l'Associazione Le Vie dei Medici APS, in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo, nell’ambito del Progetto regionale 'La Toscana delle donne', promuove la conferenza internazionale 'Le donne Medici dalla Toscana all’Europa - Isabella de' Medici. Mecenatismo femminile, reti culturali e musica tra la Toscana e l’Europa del XVI secolo'.

L'evento si terrà sabato 19 settembre 2026, alle ore 9.30, presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza Duomo 10 a Firenze, sede della Presidenza della Regione Toscana.

Sarà un' occasione di confronto con studiosi di rilievo internazionale per scoprire connessioni ancora poco esplorate e valorizzare il ruolo delle donne nella cultura europea rileggendo il Rinascimento da una nuova prospettiva, premessa per un 'Nuovo Rinascimento Europeo'.

Programma

La conferenza si aprirà alle 9.30 con i saluti iniziali, affidati a Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, con Cristina Manetti, Assessora alla Cultura e ideatrice del Progetto regionale 'La Toscana delle donne', e a Patrizia Vezzosi, Presidente de Le Vie dei Medici APS. Seguirà la presentazione del progetto 'Le Vie dei Medici. Le donne Medici dalla Toscana all’Europa', nell’ambito del Progetto regionale 'La Toscana delle donne', con Giuseppina Carla Romby, Vicepresidente, e il Comitato Scientifico LVDM. Interverrà inoltre Anna Scattigno, Vicepresidente dell’Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne 'Alessandra Contini Bonacossi'.

Dalle 10 prenderanno il via gli interventi, coordinati da Marco Mangani dell'Università di Firenze. Elisabetta Mori, archivista e storica, parlerà de 'L'onore perduto di Isabella e gli stereotipi di genere'. Catherine Deutsch, della Sorbonne Université e membro senior dell'Institut Universitaire de France, presenterà 'Digital Casulana', il progetto multimediale dedicato al primo libro de' madrigali a quattro voci di Maddalena Casulana (1568). Cecilia Luzzi, del Conservatorio di Cesena-Rimini, proporrà invece un intervento dal titolo 'Dalla corte fiorentina alle corti europee: percorsi di poesia e musica intorno a Isabella de' Medici attraverso la piattaforma ‘Le Vie dei Medici''.

Alle 12 è previsto un intervento musicale con musiche di Maddalena Casulana da 'Digital Casulana', eseguite dall'Ensemble 'Passi Sparsi'. La mattinata si concluderà alle 12.30/13 con le conclusioni e i ringraziamenti.

Nel pomeriggio, alle 16, sarà possibile partecipare, su prenotazione e fino a esaurimento posti, alla visita guidata alla Villa Medicea di Cerreto Guidi, dedicata ai ritratti medicei conservati nella Villa, con un focus sul Ritratto di Isabella de' Medici.

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