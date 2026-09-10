La Pisa University Press debutta a 'I Colori del libro'

La Pisa University Press sarà per la prima volta tra i protagonisti de I Colori del libro in programma a Bagno Vignoni sabato 12 e domenica 13 settembre, con un’anteprima venerdì 11. Si tratta della XVII edizione dell’unica rassegna toscana interamente dedicata alla valorizzazione della piccola e media editoria. L’evento è voluto dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento di toscanalibri.it. A firmare l’illustrazione il fumettista Bigo, al secolo David Bigotti. Tra gli ospiti giornalisti, scrittori, scienziati e docenti che si alterneranno sul palco nel giardino di Piazza del Moretto con presentazioni a ciclo continuo proponendo le loro ultime novità editoriali.

Sabato 12 settembre alle ore 17, sarà dato spazio alle celebrazioni per gli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia con Saulle Panizza e il suo libro “Al voto - 2 giugno 1946. La voce delle donne, la scelta di un paese” (Pisa UniversityPress). Sarà l’occasione per ricordare come l’elezione di molte donne come sindache o nei consigli comunali, e ancor più delle 21 Madri costituenti, segnò una svolta nella vita pubblica e istituzionale del Paese. Ma, in un contesto sempre più marcato da un accentuato astensionismo, si rifletterà anche su come l’equilibrio di genere, sia nella rappresentanza politica sia nella dimensione socio-economica, sia ancora lontano dall’essere raggiunto. Il professor Saulle Panizza sarà in dialogo con Milvia Dabizzi e Michele Taddei.

In programma, come di consueto, la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nell’iconica piazzetta del Moretto con oltre venti librai ed espositori accuratamente selezionati e provenienti da tutta Italia (Sabato 12 dalle 14 alle 20 – Domenica 13 dalle 10 alle 20). Pisa University Press sarà presente anche con uno stand dedicato al catalogo Nistri-Lischi

Fonte: Università di Pisa