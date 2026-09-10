Laura Milani nominata Direttore Generale di Polimoda

A quarant’anni dall’inizio dei primi corsi nel settembre 1986, Polimoda si prepara ad un nuovo capitolo. Il Consiglio di Amministrazione presieduto da Niccolò Ricci ha nominato l’imprenditrice Laura Milani Direttore Generale di Polimoda, con responsabilità gestionale e strategica per lo sviluppo della scuola, in sinergia con il board e la faculty. Con questo passo Ricci entra nella seconda fase del mandato, dedicata all’attuazione e allo sviluppo della sua visione.

“Nei primi mesi del mio mandato abbiamo lavorato per creare le condizioni di una nuova fase di Polimoda, intervenendo sulla governance e l’organizzazione, sull’area accademica e le infrastrutture, sul riconoscimento istituzionale e sull’internazionalizzazione della Scuola. Con l’ingresso di Laura Milani si apre adesso una seconda fase: quella dell’attuazione e dello sviluppo di quanto impostato, che sarà affidata al Direttore Generale, secondo gli indirizzi strategici del Consiglio di Amministrazione” dichiara Niccolò Ricci.

Laura Milani, torinese, è imprenditrice culturale, manager e consulente con oltre vent’anni di esperienza nei settori della formazione, del design, dell’innovazione e delle arti contemporanee. Fondatrice, Presidente e CEO di IAAD, Istituto di Arte Applicata e Design, dal 2000 al 2020, ne ha guidato lo sviluppo e l’accreditamento fino al riconoscimento internazionale e alla creazione di partnership accademiche in Europa. Attiva nello sviluppo culturale e nelle politiche pubbliche, ha ricoperto ruoli istituzionali in importanti realtà culturali italiane come il Museo Nazionale del Cinema, di cui è stata Presidente, curato mostre e progetti internazionali e presieduto Paratissima, ed è stata membro di comitati consultivi del Ministero della Cultura per il supporto e lo sviluppo del design.

“Assumere il ruolo di Direttore Generale di Polimoda è un onore e una responsabilità. Polimoda rappresenta da sempre un punto di incontro unico tra l’eccellenza del saper fare italiano e una visione internazionale della moda, del design e della cultura contemporanea. In un contesto globale in continua trasformazione, credo fortemente che l’italianità sia una forza viva: un approccio che unisce cultura, qualità, etica e capacità di innovare. La formazione è il vero motore del futuro. Investire nei giovani significa dare forma a generazioni di professionisti consapevoli, preparati e capaci di interpretare la complessità con competenza, sensibilità e visione.

Ringrazio tutto il CDA per la fiducia. Sono felice di iniziare questo percorso di crescita insieme al Presidente Niccolò Ricci e a tutta la comunità di Polimoda con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Istituto come riferimento internazionale nell’alta formazione creativa” dichiara Laura Milani.

Con il supporto della nuova governace, la direzione impostata da Ricci per il futuro di Polimoda prevede la valorizzazione dell’eccellenza della scuola nel mondo, a partire dallo sviluppo dell’offerta e dell’identità accademica. Tra i prossimi obiettivi, il progetto della nuova Biblioteca presso il Manifattura Campus, che diventerà non soltanto un luogo di studio, ma un vero centro di ricerca per la moda e uno degli elementi identitari della scuola. Il percorso di accreditamento MUR, avviato ad aprile con il riconoscimento ministeriale del primo corso Undergraduate in Fashion Marketing Management, fondamentale per il progressivo riconoscimento dei percorsi formativi di Polimoda e per l’evoluzione futura dell’offerta accademica. L’apertura di un ufficio di rappresentanza ad Austin, Texas, come primo importante passo di una strategia di maggiore presenza internazionale della scuola e di sviluppo di nuove relazioni accademiche e industriali negli Stati Uniti.

In occasione dell’avvio del nuovo anno accademico, Polimoda si appresta a proseguire la celebrazione dei 40 anni avviata con il Graduate Show di giugno a Manifattura Tabacchi, con un fitto programma di iniziative. Tra queste, il festeggiamento del Back to School con un evento dedicato agli studenti e la presentazione della prima capsule di merchandising di Polimoda disegnata dall’alumnus Domenico Orefice. L’organizzazione dello speciale Alumni Days riporterà a Firenze alcuni dei talenti formatisi nella scuola, oggi affermati professionisti del settore, e riunirà il network internazionale degli ex allievi. La pubblicazione di un volume ripercorrerà la storia dell’istituto intrecciata con quella della moda e di Firenze. Ed infine in programma anche un’edizione speciale di AN/ARCHIVE, l’hub creativo per la ricerca sulla moda presentato da Polimoda, prevista per il prossimo gennaio.

Fonte: Polimoda - Ufficio Stampa

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