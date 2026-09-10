'Lungo Ottocento' presenta 'Polizia, crimine e ordine pubblico in epoca liberale' di Andrea Azzarelli

Torna “Lungo Ottocento”, ciclo di presentazioni nell’ambito delle attività scientifiche della Domus Mazziniana e del Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, curato da Pietro Finelli, Marco Manfredi e Giacomo Demarchi.

Giovedì 17 settembre 2026 alle ore 17:00, presso la Domus Mazziniana di Pisa, si svolgerà l’incontro dedicato alla presentazione del volume “Polizia, crimine e ordine pubblico in epoca liberale. Il modello nazionale e il caso della Sicilia di fine Ottocento (1861-1914)” (Rubbettino, 2025) di Andrea Azzarelli.

Descrivendo il profilo professionale degli uomini, i principi di collaborazione con l’esercito, i criteri di distribuzione sul territorio delle forze dell’ordine, il volume ricostruisce la storia dei principali corpi di polizia dell’Italia liberale e rivela l’immagine di una statualità inquieta, le cui ansie si riversavano in particolare sulla Sicilia, scenario di una presenza pervasiva e ramificata dello Stato e di politiche di repressione che, soprattutto nell’ultimo decennio dell’Ottocento, costituirono la base e il modello istituzionale per le pratiche di polizia dell’intera nazione.

L’autore, assegnista di ricerca in storia contemporanea all’Università di Padova, dialogherà con Fulvio Cammarano, professore ordinario di storia contemporanea all’Università di Bologna, e Simona Mori, professoressa ordinaria di storia delle istituzioni politiche all’Università di Bergamo. Il confronto sarà coordinato da Alessandro Breccia, professore associato di storia delle istituzioni politiche all’Università di Pisa.

L’incontro si svolge in collaborazione con il dottorato in Scienze politiche dell’Università di Pisa. L’ingresso alla Domus Mazziniana è libero. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sui canali social Facebook e YouTube della Domus Mazziniana

Fonte: Università di Pisa