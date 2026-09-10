Malore Bozhinov, il Pisa accusa la Lega Serie B

Sport Pisa
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(foto di Ufficio Stampa Pisa Sporting Club)

Il calciatore si sarebbe sentito male per il caldo. Pisa Sporting Club: "Grave negligenza nella programmazione della gara"

"Al termine di un'approfondita valutazione medica, è stato confermato che il calciatore Rosen Bozhinov ha avuto una sincope convulsiva causata da condizioni climatiche sfavorevoli, a seguito di un’attività fisica ad alta intensità svolta in un contesto meteorologico eccezionalmente caldo e inaccettabile". A renderlo noto è stato il Pisa Sporting Club, dopo il malore accusato dal proprio calciatore durante la partita contro la Juve Stabia. Il club pisano ha espresso preoccupazione per le condizioni in cui è stata disputata la gara, sottolineando la necessità di mettere sempre al primo posto la salute e la sicurezza dei calciatori.

"Ci preme per questo, primariamente augurare a Rosen una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo: grazie all’assistenza e al supporto del nostro Staff Medico, il suo recupero sta procedendo nel migliore dei modi.

In ogni caso, il Pisa Sporting Club non può esimersi dal sottolineare la grave negligenza che si è verificata nella programmazione di una partita in condizioni come quelle precedentemente illustrate.

Pur comprendendo pienamente la necessità di garantire la massima visibilità e la valorizzazione del Campionato di Serie B, la salute e la sicurezza dei calciatori professionisti devono sempre rappresentare la priorità assoluta e non possono in alcun modo essere messe in secondo piano.

Nel corso dei colloqui avuti con la Lega Serie B negli ultimi giorni, ci è stato assicurato che la programmazione delle prossime partite sarà effettuata prestando maggiore attenzione alle preoccupazioni dei Club e alla necessità di garantire condizioni di gioco sicure.

Ci auguriamo che questo grave episodio possa rappresentare un importante insegnamento e contributo, e possa rafforzare la necessità di mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei calciatori; ci auguriamo altresì che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare che episodi simili possano verificarsi nuovamente in futuro".

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