Maltempo, la perturbazione lascia la Toscana

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella seconda parte della giornata sono state rilevate criticità più moderate. Permane allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 10 settembre

Si attenua la perturbazione che ha interessato la Toscana con temporali forti per tutta la giornata di oggi , giovedì 10 settembre, in relazione alla quale era stata emessa dalla sala operativa della Protezione Civile regionale un’allerta di colore arancione fino alle 18. Nella seconda parte della giornata sono state rilevate criticità più moderate.

I fiumi rimangono all’interno delle soglie di riferimento, a eccezione del Bruna a Gavorrano alla prima soglia di guardia in diminuzione. Nessuna criticità lungo l’Arno.

Locali criticità con allagamenti stradali e all’interno di infrastrutture sono stati registrati sull'Isola d'Elba, in particolare nella zona di Portoferraio, ma anche localizzati in altre zone, a Campo nell’Elba e Marciana Marina.
Per vento forte nel Comune di Sinalunga nel senese ci sono stati numerosi alberi e pali di infrastrutture caduti. Permane comunque un'allerta di colore giallo fino alla mezzanotte e la Regione invita a non abbassare la guardia rispetto ai comportamenti da adottare.

"Ringrazio ancora una volta tutto il personale della Protezione Civile regionale, dei Comuni e delle strutture operative che oggi ha lavorato senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini - ha detto il presidente Giani - La professionalità e la rapidità degli interventi dimostrano ancora una volta la solidità del nostro sistema di protezione e la dedizione di chi, ogni giorno, opera al servizio della comunità".

“Un grazie sentito alle squadre impegnate sul territorio, che anche in condizioni meteo complesse hanno assicurato monitoraggio costante, assistenza e interventi tempestivi – ha detto il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika - La loro presenza capillare e la capacità di coordinamento sono elementi fondamentali per la gestione delle emergenze e rappresentano il valore fondamentale del nostro sistema regionale”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
dalla Regione
10 Settembre 2026

Via Francigena, a Firenze la presentazione dei progetti vincitori di Detour

La Via Francigena 'fa tappa' in Toscana, tra innovazione, sostenibilità e sviluppo resiliente delle piccole e medie imprese. A Firenze, nella sede della presidenza della giunta regionale, si è svolto [...]

Toscana
Attualità
9 Settembre 2026

Maltempo, allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico

Una perturbazione atlantica in avvicinamento interesserà domani, giovedì 10 settembre, anche la Toscana, con temporali anche di forte intensità in gran parte della regione. Oggi, mercoledì, prevista instabilità e temporali [...]

Toscana
Attualità
9 Settembre 2026

Guasto su Aretina, Giani e Boni: "Grave disagio. Mancate assistenza e informazioni"

“Oggi un brutto guasto sulla rete ferroviaria ha lasciato a piedi lungo i binari, senza alcun genere di comunicazione, centinaia di persone , mettendo ko la linea aretina e la [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina