Maltempo in Toscana, forti temporali nella notte: allagamenti da Grosseto a Cecina

Nella notte il maltempo in Toscana ha interessato in particolare le province di Grosseto, Livorno, Arezzo, Siena, Firenze e Lucca, dove risulta transitato il sistema temporalesco. Fino alle 18 di oggi, giovedì 10 settembre, in Toscana è allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Nel pomeriggio di ieri forti precipitazioni e raffiche di vento hanno colpito il nord della regione.

Oltre 63mila fulmini caduti in Toscana. Le previsioni

"Il vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della Toscana nella notte è transitato fuori regione" è riportato in un post pubblicato sui social da Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione. "Oltre 63.000 fulminazioni nell’area della Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano al primo livello di guardia stabili. Possibile una nuova intensificazione con l’attivazione di nuovi temporali tra la tarda mattinata ed il pomeriggio".

"Il sistema temporalesco principale interessa attualmente le province di Grosseto, Siena, Firenze e parte della provincia di Arezzo con la precipitazioni più intense attiva sulla fascia compresa tra il monte Argentario e la zona a sud di Siena" si legge nel bollettino di aggiornamento emesso questa mattina intorno alle 6 e pubblicato dalla Protezione civile Regione Toscana. "Nelle ultime tre ore si sono cumulati fino a 60 mm in particolare sul grossetano, con intensità oraria massima registrata a Massa Marittima (59 mm/h); si registrano anche forti colpi di vento e elevatissime fulminazioni. Altre celle temporalesche secondarie sono attive tra le province di Lucca e Livorno". Sulle previsioni, "nel corso delle due prossime ore il sistema temporalesco principale è atteso muoversi verso est andando quindi ad interessare anche le zone più orientali delle province di Arezzo e di Grosseto; su queste zone saranno quindi ancora possibili intense precipitazioni con cumulati analoghi a quelli registrati finora nonché forti raffiche di vento e elevate fulminazioni. I temporali in atto tra le province di Lucca e Livorno sono invece attesi muoversi verso nord-est andando a interessare anche le province di Prato e Pistoia. Successivamente ci attendiamo una temporanea attenuazione delle precipitazioni, mentre una nuova intensificazione con l'attivazione di nuovi temporali sembra possibile tra la fine della mattinata ed il pomeriggio. In considerazione della forte pioggia in atto si evidenzia la possibilità di allagamenti localizzati e dissesti di versante con principali criticità legate alla viabilità per frane e cadute alberi".

Allagamenti e alberi caduti in provincia di Grosseto

In provincia di Grosseto e nel capoluogo, zona maggiormente interessata, registrati allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, alberi caduti o danneggiati a causa delle forti raffiche di scirocco. Al momento non sono registrati feriti. Dalla prima serata di ieri a questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 30 interventi, mentre 15 sono attualmente in corso. Le operazioni stanno impegnando 4 squadre da Grosseto e due da Arcidosso e Follonica, per un totale di 12 mezzi e 30 unità. Oltre agli interventi a Grosseto altri sono in corso nella zona di Arcidosso e Pitigliano, principalmente per alberi caduti e smottamenti.

Nubifragio in provincia di Livorno

Un violento nubifragio si è abbattuto anche in provincia di Livorno, in particolare su Cecina. Effettuati diversi interventi durante la notte da parte dei vigili del fuoco di Livorno e di Cecina, in particolare per danni d'acqua e allagamenti di locali interrati. Questa mattina risultano in corso altri interventi.

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