Marco Rizzo lancia nei territori il programma interattivo di 'Italia Domani', si parte dalla Toscana

In vista del congresso fondativo il prossimo 3 ottobre del suo nuovo progetto politico, lanciato nei giorni scorsi per "realizzare un'unione di popolo che superi le dicotomie novecentesche di destra-sinistra per far convergere ceto medio e classe lavoratrice in una piattaforma contro la guerra, il declino economico-sociale, la sicurezza e il lavoro contro gli speculatori di Bruxelles" il leader sovranista consulterà i territori lanciando, in ogni parte della Penisola, un manifesto interattivo, frutto, in parte, anche delle istanze espresse direttamente dai cittadini. Sinora, sono state valutate alcune delle numerosissime proposte giunte da circa 6.500 accessi in poco più di un mese al sito www.marcorizzo.it. I cittadini, con la loro partecipazione, hanno scelto l'ordine di importanza di cinque titoli programmatici del manifesto d'idee di Italia Domani (da questi, successivamente nascerà un programma approfondito). Al contempo, gli stessi cittadini hanno contribuito a determinare, con altri due punti finali, la proposta tematica del nuovo soggetto. Il manifesto interattivo dei rizziani, sarà presentato ora in ogni Regione, per ricevere suggerimenti e nuove indicazioni dal basso in vista della costruzione definitiva del programma. Una straordinaria campagna di ascolto che culminerà nella presentazione del programma durante il già citato appuntamento congressuale. L' appuntamento in Toscana di "Decidi per L' Italia del domani con Marco Rizzo" è previsto per Venerdì 11 settembre alle ore 21:30 in Viale della Libertà a Santa Croce sull' Arno. (Pisa)

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