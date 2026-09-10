Massarosa, grave lutto per la sindaca Barsotti: è morto il marito Rossano Cagnoni

Cronaca Massarosa
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(foto da Fb Comune di Massarosa)

Aveva 59 anni. I funerali si terranno domani alle 17 nella chiesa dei Santi Jacopo e Andrea. Il cordoglio del Comune e del presidente della Regione Eugenio Giani

Grave lutto per la sindaca di Massarosa, Simona Barsotti, per la scomparsa del marito Rossano Cagnoni, 59 anni. A renderlo noto è stato il Comune attraverso i propri canali social: "Il Comune di Massarosa esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Rossano Cagnoni, marito della Sindaca Simona Barsotti. In questo momento di grande dolore, gli Assessori, i Consiglieri comunali e tutti i dipendenti del Comune di Massarosa si stringono con affetto e discrezione attorno a Simona, ai figli Leonardo e Paula e a tutta la famiglia. A loro e a tutti i loro cari giunga la vicinanza dell’intera comunità di Massarosa, che partecipa al dolore della famiglia nel ricordo di Rossano". 

I funerali si svolgeranno domani, alle ore 17, presso la chiesa dei Santi Jacopo e Andrea di Massarosa.

Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso la propria vicinanza alla sindaca e alla sua famiglia: "A nome mio e di tutta la Giunta regionale voglio porgere le più sentite e sincere condoglianze alla sindaca di Massarosa Simona Barsotti per il gravissimo lutto che ha colpito la sua famiglia. A Simona Barsotti, ai figli, ai parenti, agli amici va la nostra vicinanza e il nostro cordoglio".

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