Mobilità sostenibile, finanziamento da 8,8 milioni per Pisa

Il Comune di Pisa ha ottenuto un finanziamento di 8.811.925,45 euro nell’ambito del “Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta presentata dall’Amministrazione comunale è stata approvata per l’intero importo assegnato a Pisa e prevede una serie di interventi dedicati alla mobilità urbana e al contenimento delle emissioni atmosferiche.

Nel dettaglio, il finanziamento è destinato al completamento della pista ciclabile da Tirrenia a Calambrone, con un percorso di oltre 6 chilometri che partirà dal parcheggio di via dei Pioppi e arriverà fino all’estremo sud di Calambrone, andando a completare il collegamento ciclabile del Litorale pisano. Un secondo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo tratto ciclabile di circa 3 chilometri verso le facoltà di Veterinaria e Agraria: dall’incrocio tra via Orlandi e la ciclovia del Trammino, il percorso proseguirà lungo via Orlandi fino alle due sedi universitarie, creando un collegamento con la rete ciclabile principale e con il Parco di San Rossore.

A Calambrone è inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio scambiatore nell’area sud, collegato sia al servizio di trasporto pubblico urbano sia alla nuova pista ciclabile. Il parcheggio avrà la funzione di favorire lo scambio tra auto, autobus e bicicletta e contribuire a ridurre i flussi di traffico diretti verso il litorale pisano. Il progetto comprende anche l’adeguamento di circa 40 fermate del trasporto pubblico urbano, a partire dai capolinea e dalle fermate con maggiore probabilità di utilizzo da parte di persone con disabilità, attraverso interventi finalizzati a migliorarne l’accessibilità.

Una parte delle risorse sarà destinata alla gestione del traffico attraverso nuove tecnologie. È prevista l’installazione di sistemi di rilevazione nei 15-20 principali nodi semaforici della città, in grado di monitorare i flussi di traffico, le code e le manovre di svolta, oltre ai flussi ciclabili e agli attraversamenti pedonali. A questo si aggiungerà una piattaforma per la gestione dinamica della mobilità cittadina, nella quale confluiranno i dati provenienti dai diversi sistemi di rilevazione presenti sul territorio, tra cui varchi ZTL, sensori, pannelli a messaggio variabile e telecamere sul litorale.

«Quasi 9 milioni di euro rappresentano un finanziamento importante per Pisa, che ci consente di dare ulteriore forza a una strategia sulla mobilità che portiamo avanti da anni – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Abbiamo sempre lavorato nella direzione di migliorare e ampliare le infrastrutture dedicate alla mobilità dolce, costruendo progressivamente una rete capace di collegare la città, il litorale e i principali poli di attrazione. Lo abbiamo fatto investendo sulle piste ciclabili, sui collegamenti ciclopedonali, sulla sicurezza e su nuovi strumenti per la gestione della mobilità. Questo finanziamento ci permette di compiere un ulteriore passo in questa direzione, con interventi concreti come il completamento della ciclabile da Tirrenia a Calambrone, il nuovo collegamento verso Veterinaria e Agraria e il parcheggio scambiatore di Calambrone, insieme agli interventi sull’accessibilità del trasporto pubblico e alle nuove tecnologie per la gestione del traffico».

«Riuscire a intercettare 9 milioni di euro è frutto della capacità di programmare, impostare i progetti e lavorare per farci trovare pronti quando si aprono opportunità di finanziamento – prosegue Conti –. È un metodo che questa Amministrazione ha seguito in questi anni e che ci ha permesso di portare a Pisa risorse esterne da trasformare in opere e servizi per la città. Avere idee e obiettivi chiari, tradurli in progetti e costruire le condizioni per finanziarli significa poter realizzare investimenti che difficilmente potrebbero essere sostenuti soltanto attraverso il bilancio comunale. Continueremo a lavorare in questo modo, cercando di cogliere tutte le opportunità disponibili per accompagnare la trasformazione della città e rispondere alle esigenze di una realtà come Pisa, che ogni giorno deve gestire gli spostamenti di residenti, studenti, lavoratori, pendolari e turisti».

Il finanziamento rientra nel Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, finalizzato alla riduzione dell’impatto del trasporto di persone e merci sulla qualità dell’aria. Con l’approvazione della proposta presentata dal Comune prende ora avvio la fase di predisposizione del progetto di dettaglio, che dovrà essere presentato entro 18 mesi, per definire gli interventi, i relativi costi, il cronoprogramma, i benefici ambientali attesi. Una volta approvato dal Ministero, gli interventi dovranno essere completati entro i successivi 28 mesi.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa