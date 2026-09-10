Parità di genere, certificazione per Toscana Energia

Economia e Lavoro Toscana
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Toscana Energia ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, un importante riconoscimento che attesta l'impegno concreto dell'azienda nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo e paritario.

Rilasciata da DNV, organismo indipendente di certificazione, la UNI/PdR 125:2022 rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso da Toscana Energia per promuovere inclusione, valorizzazione delle diversità e pari opportunità. Il risultato si inserisce nella strategia del Gruppo Italgas dedicata alla sostenibilità sociale e alla crescita delle persone, attraverso politiche e azioni concrete volte a rafforzare equità e sviluppo del capitale umano.

La UNI/PdR 125:2022 valuta le organizzazioni sulla base di specifici indicatori relativi ad ambiti strategici: cultura e strategia, governance, processi di gestione delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Bruno Burigana, Amministratore Delegato di Toscana Energia “L'ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 rappresenta un traguardo significativo per Toscana Energia e conferma la volontà dell'azienda di promuovere una cultura organizzativa inclusiva. Questo riconoscimento rafforza il percorso intrapreso, in coerenza con la strategia e gli obiettivi del Gruppo Italgas, e costituisce al tempo stesso uno stimolo a proseguire con determinazione nelle iniziative a favore delle pari opportunità e della crescita professionale di tutte le nostre persone”.

Fonte: Ufficio Stampa

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