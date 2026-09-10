Pontedera Basket JB, quattro convocati nella Rappresentativa Toscana Under 15

Grande soddisfazione per il neonato sodalizio Pontedera Basket JB, nato dall’unione tra Juve Pontedera e Bellaria Pontedera, che vede ben 4 propri atleti tra i 12 convocati chiamati a rappresentare la Toscana nel prestigioso 4° Trofeo della Madonna del Ponte, in programma ad Alto Reno Terme (BO) nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2026.

La manifestazione, dedicata alla Patrona della Pallacanestro Italiana, vedrà scendere in campo alcuni dei migliori prospetti Under 15 provenienti da otto regioni italiane: Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Friuli Venezia Giulia.

Per la Toscana il primo impegno sarà subito di grande prestigio, contro il Veneto.

Per il movimento pontederese si tratta di un risultato di assoluto rilievo: un terzo dell’intera rappresentativa regionale vestirà i colori del Pontedera Basket JB.

I quattro convocati sono Francesco Burchielli, Leonardo Filippeschi, Marco Matteoli e Brando Pieroni. Quest’ultimo è arrivato a Pontedera durante l’estate dal SANCAT Firenze, andando a rinforzare ulteriormente un gruppo 2012 già particolarmente competitivo.

(Immagine realizzata, in tutto o in parte, con l'ausilio dell'AI)

Il risultato assume ancora più valore se si considera l’intero percorso di selezione regionale. Nelle varie fasi di monitoraggio e preselezione erano stati convocati anche Dario Mosti, Mattia Pianigiani e Giulio Acchioni, a testimonianza della profondità del gruppo pontederese.

Nel corso del percorso federale hanno inoltre preso parte a raduni e attività di monitoraggio altri ragazzi del gruppo campione toscano, tra cui Rayan Chabki, Pietro Bigazzi, Diego Del Corso e Danilo Ferrando.

Le scelte finali dipendono naturalmente da ruoli, caratteristiche tecniche, equilibri di squadra e parametri federali, ma il numero di giocatori pontederesi entrati nel percorso regionale conferma la qualità del lavoro svolto sul gruppo 2012.

Terminata l’esperienza con la Rappresentativa Toscana, l’attenzione tornerà poi sul campionato Under 15 Eccellenza, che per Pontedera Basket JB inizierà il 4 ottobre contro Carrara Legends.

La squadra, allenata da Simone Lilli, con Federico Pugi e Matteo Puccioni, si presenta ai nastri di partenza con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista anche nella nuova stagione.

Fonte: Ufficio stampa

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