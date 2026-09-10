Nuova programmazione del Culturale Cineclub Empolese

È stata presentata la programmazione di settembre al del Culturale Cineclub Empolese. Quattro film in programma, tre al cinema Excelsior in via Ridolfi 75 e uno presso l’Ex Cinema La Perla in via de' Neri 5 sempre a Empoli.

Il 15 settembre alle ore 21.15 presso il cinema Excelsior 'La torta del presidente'

Il Culturale Cineclub Empolese inizia la rassegna di settembre con La torta del presidente (2025) di Hasan Hadi, vincitore della Camera d’Or come miglior opera prima al festival di Cannes 2025.

Nel 1990, mentre l’Iraq di Saddam Hussein è stremato dalle sanzioni e dalla carestia, la piccola Lamia, nove anni, viene sorteggiata per preparare la torta di compleanno del Presidente. Accompagnata dall’amico Saeed e dal suo inseparabile gallo Hindi, parte con la nonna alla ricerca di farina, zucchero e uova, trasformati dalla miseria in beni quasi introvabili.

Il 22 settembre alle ore 21.15 presso il cinema Excelsior 'Manodopera'

La rassegna prosegue con Manodopera (2022) di Alain Ughetto. Un film realizzato con la tecnica slow motion ed in linea con le tematiche del festival di storia contemporanea Contesto.

All’inizio del Novecento, nel piccolo paese piemontese di Ughettera, la famiglia Ughetto vive in condizioni di estrema povertà. Luigi e i suoi fratelli decidono di attraversare le Alpi alla ricerca di lavoro e di una vita migliore, fino a stabilirsi in Francia insieme a Cesira, la moglie di Luigi. Ma il sogno di una nuova vita si scontra presto con la fatica, la guerra e il razzismo verso gli italiani, costretti a sopravvivere come manodopera in un Paese che li considera stranieri.

Il 23 settembre alle ore 21.15 presso l'Ex Cinema La Perla 'We are making a film about Mark Fisher'

Il Culturale Cineclub Empolese prosegue la rassegna di settembre con la proiezione di We are making a film about Mark Fisher (2025), di Sophie Mellor, Simon Poulter, un documentario sperimentale sul rivoluzionario pensatore britannico scomparso prematuramente. Il film si inserisce nella programmazione del festival di storia contemporanea Contesto rinominata fuori Contesto. La proiezione si svolgerà presso l’Ex Cinema La Perla, ora gestito da Scomodo Empoli. L’ingresso è a offerta libera.

Un misterioso Professor Parkins attraversa paesaggi spettrali, archivi, spazi digitali e frammenti della cultura contemporanea, seguendo le tracce del pensiero di Mark Fisher, filosofo e critico culturale britannico scomparso nel 2017.

Il 29 settembre alle ore 21:15 presso il cinema Excelsior 'La valle dei sorrisi

Il Culturale Cineclub Empolese conclude la rassegna di settembre con La valle dei sorrisi (2025) di Paolo Strippoli, giovane regista italiano il cui nuovo film (L’estranea) è stato ben accolto all’ultima edizione del festival di Venezia.

Sergio Rossetti, insegnante di educazione fisica tormentato da un passato doloroso, viene trasferito a Remis, un piccolo paese nascosto tra le montagne dove gli abitanti sembrano vivere in una serenità assoluta. Ma dietro quell’atmosfera idilliaca si nasconde un inquietante rituale: una volta alla settimana, la comunità si riunisce per abbracciare Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore e le sofferenze degli altri.

Per info: Andrea Mannini (Tel. 3319257008); ilculturalecineclub@gmail.com, ilculturale@pec.it

Fonte: Il Culturale Cineclub

Notizie correlate