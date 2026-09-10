Raccolta scolastica nei punti vendita Unicoop Firenze

Il rientro a scuola grava sui bilanci delle famiglie e, per quelle più in difficoltà, può tradursi in una spesa insostenibile e in una barriera che alimenta la povertà educativa. Per dare una risposta immediata sul territorio, sabato 12 settembre torna l'appuntamento con la raccolta scolastica in oltre 110 punti vendita Unicoop Firenze, distribuiti nelle 9 province in cui opera la cooperativa.

La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno. Grazie alla generosità di soci, clienti e cittadini, con la raccolta scolastica di settembre 2025 sono state donate 169mila confezioni di materiale scolastico.

Durante l'intera giornata, all'interno dei supermercati coinvolti, soci e clienti potranno acquistare i materiali scolastici e consegnarli direttamente ai volontari presenti all'uscita dei punti vendita: tutti i prodotti raccolti saranno poi donati a bambini e ragazzi toscani.

Sul territorio di Prato la raccolta scolastica si terrà sabato 19 settembre.

«Rinnoviamo anche quest’anno un appuntamento a cui i nostri soci e clienti hanno sempre risposto nel tempo con grande generosità. Questa giornata di solidarietà rappresenta non solo un aiuto concreto per chi vive in condizioni di fragilità, ma anche un momento di riflessione collettiva sul contrasto alla povertà educativa: un ostacolo concreto alla crescita dei più giovani e rispetto al quale ciascuno può dare un contributo. Con questa iniziativa, così come con gli altri progetti che portiamo avanti sul territorio, vogliamo fare la nostra parte per sostenere chi si trova in difficoltà. Ringraziamo tutti i volontari coinvolti che, con il loro prezioso supporto, permetteranno di raccogliere le donazioni nei supermercati, garantendo un aiuto immediato alle famiglie» fanno sapere da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie.

La rete regionale Pollicino

La rete regionale Pollicino è il Coordinamento regionale degli enti del Terzo Settore che gestiscono interventi, strutture e servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e famiglie. In pratica centri diurni e comunità di accoglienza, incontri protetti con i genitori, attività di educazione domiciliare e altre iniziative per bambini e ragazzi che vivono in situazioni problematiche e famiglie vulnerabili, dove la povertà può essere una delle difficoltà, insieme ad altri tipi di disagio, dalla salute mentale alla violenza.

Come contribuire

Per favorire la massima partecipazione di soci e clienti, la raccolta è stata organizzata capillarmente in oltre 110 punti vendita Coop.fi distribuiti sul territorio in cui opera la cooperativa. Chi farà la spesa sabato troverà all'ingresso totem informativi dedicati e, tra i corridoi, speciali allestimenti che metteranno in evidenza in apposite isole i prodotti di utilizzo più comune per la scuola. Durante l'intera giornata di sabato, nell'area esterna alle casse, sarà presente il presidio attivo delle sezioni soci Coop e dei volontari delle associazioni che prenderanno in consegna gli articoli donati.

Nello specifico, sarà possibile acquistare e donare:

- Articoli per la scrittura: penne, matite, lapis, gomme da cancellare, evidenziatori, marcatori e temperamatite.

- Quaderni e carta: quaderni tradizionali, ricambi rinforzati, fogli protocollo e blocchi per gli appunti.

- Strumenti per il disegno e la cancelleria: album da disegno, squadre, righelli, goniometri e colla stick.

Al link l’elenco dei punti vendita dove donare

coopfi.info/raccoltascolastica

Fonte: Unicoop Firenze

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