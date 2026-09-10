Riserve naturali, 430mila euro di investimenti per la manutenzione

Sono in corso gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno all’interno delle Riserve Naturali e delle relative Aree Contigue. Un’attività che nel 2026 prevede interventi per circa 400mila euro, ai quali si aggiungono altri 30mila euro, finanziati dalla Regione Toscana e realizzati dal Consorzio, destinati alla manutenzione della Riserva Naturale delle Morette, per un investimento complessivo di circa 430mila euro.

Per il 2026 le attività del Consorzio sono organizzate attraverso diverse perizie, finanziate interamente con il tributo consortile, per un importo complessivo di circa 400mila euro. I lavori comprendono sfalcio della vegetazione, scavo di alcuni corsi d’acqua e ripristino di opere ammalorate. È inoltre in fase di completamento la manutenzione ordinaria all’interno della Riserva Naturale delle Morette, con interventi finanziati dalla Ragione Toscana ed eseguiti dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, per un importo complessivo di 30mila euro.

«Le Riserve naturali sono un patrimonio che richiede cura costante, tutela e sicurezza – dichiarano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika –. Gli interventi del Consorzio sulla vegetazione, sui corsi d’acqua e sulle opere presenti servono a mantenere efficiente il reticolo idraulico e a ridurre i rischi per il territorio, nel pieno rispetto degli habitat e della biodiversità. Proteggere questi luoghi significa proprio questo, custodirne il valore ambientale e, allo stesso tempo, renderli più sicuri».

«Intervenire nelle Riserve Naturali richiede particolare attenzione e una programmazione accurata – sottolinea Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno –. Si tratta infatti di una porzione di territorio di particolare pregio ambientale, sottoposta a specifiche disposizioni che regolano tempi e modalità delle lavorazioni. Gli interventi devono infatti garantire un equilibrio tra la tutela della biodiversità e la necessità di mantenere in efficienza il reticolo idraulico e le opere presenti, assicurando la sicurezza del territorio».

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno