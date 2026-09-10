'Sbaracco' a Castelfiorentino, ultimi due giorni per i saldi super

“Sbaracco”, ultimi due giorni per il mercato delle occasioni allestito dai commercianti nelle vie del centro storico basso. Venerdì 11 e sabato 12 settembre (orario 9-13, 16-20) torna l’appuntamento di fine stagione promosso dal CCN “Tre Piazze”, che vedrà i commercianti del centro presentarsi di fronte ai loro punti vendita nella veste insolita di “ambulanti”, grazie agli stand dove saranno posti in vendita tanti articoli di marca e di qualità a prezzi davvero convenienti.

Un carosello di occasioni da non perdere, che trasformerà il centro storico basso di Castelfiorentino in un piccolo bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente tra i banchi per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, o magari confezionare un piccolo regalo, un pensiero per una ricorrenza speciale. Oltre che sui banchi, sarà possibile trovare l’articolo giusto (ovviamente scontato) anche all’interno dei negozi stessi.

“Lo Sbaracco” è organizzato in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentino

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa