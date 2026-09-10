'Settignano 80': quattro serate tra dibattito, musica e teatro

Il 1946 in Italia è testimone di alcune svolte storiche che segnano il “nuovo inizio” dell’era democratica: il Paese, uscito in macerie dalla guerra, in quell’anno celebra le prime votazioni libere dopo oltre 20 anni di dittatura fascista, con il referendum istituzionale da cui nasce la Repubblica Italiana, e con le elezioni per l’Assemblea Costituente che darà alla luce la Costituzione tutt’ora in vigore. Un voto cui, per la prima volta, prendono parte anche le donne, fino ad allora escluse dalla partecipazione politica.

Anche per le comunità locali, il 1946 segna l’inizio di un’era di rinnovata libertà e “ricostruzione”, in molti sensi: non solo si “tirano su” di nuovo le case distrutte dalle bombe, ma si ricostruisce anche il tessuto sociale e politico secondo i principi di democrazia e libera partecipazione: rinascono i sindacati, le cooperative, le libere associazioni tra cittadini. E, in Toscana come altrove, si ricostituiscono le reti mutualistiche delle Società Operaie, delle SMS, delle Case del Popolo. E’ quello che nel 1946 avviene anche nel borgo di Settignano, dove la Casa del Popolo viene rifondata letteralmente sulle macerie della precedente Casa del Fascio.

Per celebrare l’80/o anniversario di questi tre avvenimenti, la Casa del Popolo di Settignano organizza una serie di iniziative dal titolo "Settignano 80 - Memoria attiva e nuovi diritti”: quattro serate a cavallo tra dibattito, musica e teatro, in programma dall’ 11 al 23 settembre prossimi, nate da un progetto di Massimo Tarducci in collaborazione con la Casa del Popolo e inserite nel cartellone dell’ “Estate Fiorentina”.

Un’iniziativa pensata per riflettere in modo “diverso” e coinvolgente sui cambiamenti occorsi nelle ultime otto decadi e provare a tracciare una riflessione sul futuro: al centro, alcuni temi che legano il dettato costituzionale, la storia politica italiana e il ruolo delle Case del Popolo: la pace e il ripudio della guerra, il diritto alla cura e la sanità pubblica, la libertà di associazione e il ruolo del mutualismo, la partecipazione e il protagonismo delle donne nella politica.

Incontri pensati come momenti di “riflessione civile” in cui gli interventi degli ospiti – tra questi le ex parlamentari e ministre Rosy Bindi e Livia Turco, il presidente nazionale ARCI Walter Massa, la presidente onoraria dell’ARCI Luciana Castellina, la vicepresidente della Regione Toscana Bintou Mia Diop, ma anche Micaela Frulli (Università di Firenze), Beniamino Deidda (ex magistrato), don Andrea Bigalli (Libera Toscana), Riccardo Sansone (Oxfam Italia), Manfredi Lo Sauro (Arci Firenze), Martina Cardosi (Psi) – si intrecceranno con i testi teatrali “a tema” interpretati da Massimo Tarducci e gli intermezzi musicali di Lorenzo Hugolini, in un percorso di reciproca suggestione e contaminazione.

Questo il calendario degli incontri:

11 settembre 2026 – "Orizzonti di Pace?": un dialogo sui conflitti globali e la geopolitica attuale con Riccardo Sansone (Oxfam), Micaela Frulli (Università di Firenze) e Manfredi Lo Sauro (Arci Firenze), coordinato da Andrea Bigalli (Centro Studi Libera Toscana).

19 settembre 2026 – "Costituzione e Sanità Pubblica": un approfondimento sull' Articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza e il diritto alla cura con Rosy Bindi (ex ministra e parlamentare Pd, presidente Associazione Salute Diritto Fondamentale) e Beniamino Deidda (ex magistrato), coordinato da Alessia Petraglia.

22 settembre 2026 – "L'eredità del mutualismo": un dibattito sul ruolo storico e futuro delle Case del Popolo con Walter Massa (pres. Nazonale ARCI), Luciana Castellina (pres. onoraria ARCI nazionale), Andrea Bigalli (Centro Studi Libera Toscana). Coordina Riccardo Pinzauti.

23 settembre 2026 – "Il protagonismo femminile": un confronto intergenerazionale sul suffragio, la parità salariale e i diritti di cittadinanza con Livia Turco (ex parlamentare e ministra Pd, presidente Fondazione Nilde Iotti), Bintou Mia Diop (vicepresidente Regione Toscana) e Martina Cardosi (Psi).

Tutti gli eventi prevedono l'interpretazione di testi da parte di Massimo Tarducci e gli interventi musicali a cura di Lorenzo Hugolini (accompagnato da Filippo Falai nelle date dell' 11 e 19 settembre).

Gli incontri, tutti ad ingresso libero, si svolgono a partire dalle ore 21,00 presso locali della Casa del Popolo di Settignano (via di San Romano 1, Firenze - Info: 055 697.007)

Fonte: Arci Firenze

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