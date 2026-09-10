Sospesa per 7 giorni la licenza di un locale in viale Matteotti a Firenze

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Il provvedimento del Questore dopo controlli sulla raccolta di scommesse e gioco lecito: trovati due minorenni e un addetto senza l'autorizzazione prevista

È scattata oggi, 10 settembre, la sospensione per sette giorni della licenza di un pubblico esercizio di viale Matteotti, a Firenze. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli, ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La misura, elaborata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è arrivata al termine di una serie di controlli sulle attività autorizzate alla raccolta delle scommesse e al gioco lecito.

Nel corso di un controllo effettuato il 24 luglio scorso, all'interno dei locali sono stati trovati due minori di 18 anni. In occasione di una precedente verifica, effettuata il 3 aprile 2024, era stato invece accertato che nella gestione delle attività di raccolta delle scommesse e del gioco lecito era presente un soggetto privo della prescritta approvazione alla rappresentanza.

Secondo quanto rilevato dalla Questura, le violazioni accertate configurerebbero una situazione ritenuta di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla base della decisione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza di sospendere temporaneamente la licenza.

Il provvedimento è stato notificato ieri ed è diventato esecutivo da oggi. Per la sospensione, precisa la Questura, è sempre ammesso il ricorso nelle sedi competenti.

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