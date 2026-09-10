Successo per il CSI Toscana alle finali nazionali di atletica: conquistate 36 medaglie

Gli atleti toscani sono stati tra i protagonisti alle Finali nazionali di Atletica su pista che si sono svolte presso lo stadio Primo Nebiolo di Torino dal 4 al 7 settembre.

L’impianto sportivo, incastonato nel parco Ruffini, con i suoi spalti gremiti ha accolto le gesta di oltre 1800 atleti del mondo CSI (Centro sportivo italiano) per un totale 127 società sportive.

CSI Centro Sportivo Italiano Toscana

Il CSI Toscana ha portato oltre 130 atleti in rappresentanza di 14 società ottenendo ben 36 medaglie e tantissimi piazzamenti prestigiosi in tutte le categorie. Dodici gli ori con i relativi titoli nazionali, 13 argenti e 11 bronzi per un piazzamento finale la Toscana al 5° posto nella classifica tra le regioni, con in particolare le grandi prestazioni degli atleti con disabilità Stefano Gori e Cesare Mancini che hanno conquistato 3 ori, 2 medaglie d'argento ed 1 bronzo. Da ricordare inoltre la preziosa presenza tra i Giudici di Nesha Shah e Marco Batacchi. "Complimenti a tutti per l'ottima partecipazione, per i risultati acquisiti e per il comportamento esemplare delle nostre società e dei nostri giovani - ha dichiarato il presidente regionale del CSI Toscana Carlo Faraci - aspettiamo tutti al prossimo importante appuntamento: la manifestazione regionale di fine stagione a Coverciano".

Il toscano Don Luca Meacci, assistente ecclesiastico nazionale, domenica mattina ha officiato la Santa Messa rimarcando i valori sociali ed educativi dello sport: "In questi giorni torinesi avete sperimentato la gioia della vittoria, o di aver migliorato un tempo, una lunghezza, un'altezza, una misura, ma anche l'esperienza del limite: sconfitta, miglioramento non raggiunto. Viviamo in un tempo che ci spinge a rigettare il limite, ma noi lo vogliamo invece affrontare e superare alzando costantemente l'asticella", così ha detto citando la lettera "La vita in abbondanza" dedicata da Papa Leone XIV alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Fonte: CSI Centro Sportivo Italiano Toscana