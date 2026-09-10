Tornano a Empoli i laboratori teatrali dedicati ai più piccoli

Tornano a Empoli i laboratori teatrali dedicati a bambine, bambini, adolescenti e adulti. Un’opportunità per riscoprire il teatro come strumento di crescita, espressione e condivisione. I corsi si terranno al Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli).

Fare teatro è un’esperienza fondamentale: sviluppa competenze sociali, emotive e creative, favorendo l'empatia, la comunicazione, la collaborazione e l'autostima. È uno spazio sicuro dove sperimentare, migliorare la consapevolezza della propria voce e del proprio corpo, e allenare concentrazione e memoria.

I corsi, organizzati da Giallo Mare Minimal Teatro, si svolgono presso il Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) e vedono la guida di professionisti esperti.

Il programma dei corsi:

Laboratorio teatrale bambine e bambini (6-10 anni)

Il corso prevede un incontro settimanale (martedì o venerdì, ore 17:00-18:30) per un totale di 35 ore di laboratorio, con saggio finale. Il laboratorio sarà condotto da Rossella Parrucci e Gessica Lo Vacco.Prima lezione di prova: martedì 6 ottobre.

Laboratorio teatrale adolescenti (11-13 anni)

Un incontro settimanale il mercoledì, dalle 17:30 alle 19:00, per 35 ore totali di laboratorio e saggio finale. Il laboratorio sarà a cura di Carlo Salvador. Prima lezione di prova: mercoledì 7 ottobre.

Laboratorio teatrale adolescenti (14-19 anni)

Un incontro settimanale il lunedì, dalle 17:30 alle 19:00, per 35 ore totali di laboratorio e saggio finale. Il laboratorio sarà condotto da Carlo Salvador.

Prima lezione: lunedì 28 settembre.

Laboratorio teatrale adulti (+18 anni)

Un incontro settimanale il lunedì, dalle 21:00 alle 23:00, per 70 ore totali di laboratorio e saggio finale. Il laboratorio sarà condotto da Carlo Salvador. Prima lezione: lunedì 28 settembre.

Per tutti i laboratori sono previste due lezioni di prova gratuite.

I corsi teatrali di Giallo Mare Minimal Teatro sono sostenuti da: Regione Toscana, Fondazione Teatro Toscana onlus, Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura e Residenze Artistiche Toscane.

Per iscriversi alle lezioni di prova o ricevere maggiori infor

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa