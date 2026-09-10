Tramvia, il 15 settembre sciopero aziendale di 4 ore indetto da Cobas

Martedì 15 settembre 2026 i tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni per via di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da Cobas.

Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati.

Lo sciopero è indetto dalle 9:30 alle 13:30.

La regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero.

La percentuale di adesione all’ultimo sciopero proclamato da COBAS è stata del 4,49%.

Motivazioni

● Inidoneità del Personale Viaggiante: negazione di ricollocamenti ad altra mansione per i non più idonei alla guida.

● Relazioni Industriali: negazione del riconoscimento del diritto alla costituzione di RSA e delle OO. SS. non firmatarie del CCNL come stabilito dalla sentenza 156/2025 della Corte Costituzionale.

● Relazioni col Personale: mancanza di risposte alle richieste dei dipendenti. Uscita dei turni programmati tardiva e di breve durata. Ricorrente organizzazione confusionaria del lavoro unita a disposizioni poco chiare ogniqualvolta vengano erogati turni speciali e/o variazioni straordinarie del servizio.

● Provvedimenti Disciplinari: assenza di chiarezza, trasparenza, uniformità e proporzionalità delle sanzioni irrogate. Invochiamo la necessità di creare un insieme di linee guida che colmino queste lacune.

● Sicurezza e Qualità dell’Esercizio: insufficiente cura dell’ambiente circostante la sede tranviaria e scarsa pulizia della sede stessa unita ad una lacunosa manutenzione e pulizia dei mezzi messi in esercizio. Impianti semaforici sistematicamente inefficienti o malfunzionanti, inidonei al mantenimento della velocità commerciale e compromettenti la sicurezza di marcia del tram. Mancanza di formazione antincendio del personale viaggiante.

● Premio Produzione: premio produzione scarso e soggetto a parametri che non dipendono dal merito del conducente poiché incentrati sulle giornate di malattia.

● Commissione Turni: mancanza di trasparenza e informazioni sull’operato della Commissione Turni.

● Posti Auto: necessità di creare posti auto riservati e gratuiti per i dipendenti in prossimità dei luoghi di montata/smontata.

● Turni in Bianco e Ferie d’Ufficio: assenza di una regolamentazione sull’erogazione di Turni in Bianco e Ferie d’Ufficio. Necessità di concordare un tetto numerico massimo periodico sull’assegnazione di tali turni e ferie.

● Welfare Notti e Giorni di Servizio Potenziato: necessità di un adeguamento del premio Welfare Notti Lunghe e riconoscimento di un premio Welfare aggiuntivo sulle Notti Lunghe straordinarie.

● Indennità di Servizio e Domenicale: adeguamento dell’indennità di servizio e domenicale.

● Pulizie e Stato Igienico dei Tram: standard di pulizia dei tram e degli strumenti di bordo insufficiente con compromissione della sicurezza d’esercizio (es. specchi e vetri sporchi).

● Errori di Calcolo e Mancanze in Busta Paga: accrediti vari mancanti in busta paga.

● Tempistiche dei Turni Guida: tempistiche di rientrata da San Marco, scartamento del tram a Peretola e Careggi insufficienti; durata dei capolinea a San Marco insufficienti al recupero psico-fisico e all’espletamento di qualsivoglia bisogno fisiologico dei conducenti; assenza di locali adibiti a servizi igienici presso il capolinea di San Marco nelle fasce orarie fuori dagli orari di apertura degli esercizi commerciali presenti in loco; tempistiche di percorrenza tratto linea 1 (Alamanni Stazione-Villa Costanza) insostenibili.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i nostri canali social:

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Fonte: Ufficio Stampa