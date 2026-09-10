Tromba d'aria a Sinalunga, muore un'anziana

Cronaca Sinalunga
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La donna, circa 80 anni, sarebbe stata ferita dai vetri di una finestra infranta dal forte vento. Inutili i soccorsi

Una donna di circa 80 anni è morta oggi pomeriggio a Sinalunga, nel Senese, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto durante la violenta tromba d'aria che ha colpito il territorio, provocando numerosi danni tra alberi abbattuti, tetti danneggiati e detriti finiti sulle strade. Particolarmente colpito il palazzetto dello sport, dove il vento avrebbe danneggiato la copertura e alcune vetrate.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana si trovava nella propria abitazione e sarebbe stata colpita dai frammenti di una finestra andata in frantumi a causa delle forti raffiche di vento. Una scheggia di vetro le avrebbe provocato una profonda ferita alla gamba, recidendo la vena safena. La donna sarebbe morta all'interno della casa a causa della grave emorragia. L'intervento dei sanitari, giunti sul posto dopo l'allarme, non è purtroppo riuscito a salvarle la vita.

A confermare il decesso è stato il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. Da chiarire la dinamica dell'incidente.

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