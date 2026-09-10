Tromba d'aria nel Senese, danni a 40 tetti: colpito anche il palazzetto di Sinalunga

Cronaca Sinalunga
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(foto da Fb Alleanza per Sinalunga)

Il forte vento ha divelto parte della copertura dell'impianto sportivo e abbattuto alberi. Danni anche ad aziende e abitazioni private, in corso le verifiche

Una tromba d'aria ha colpito il comune di Sinalunga, nel Senese, provocando disagi e danni, con tetti scoperchiati, alberi abbattuti e detriti sulle strade. A subire maggiormente i danni sarebbe stato il palazzetto dello sport, dove il forte vento avrebbe strappato parte della copertura, danneggiando il tetto e alcune vetrate. La struttura dovrà ora essere sottoposta alle necessarie verifiche prima di poter essere nuovamente utilizzata.

Il maltempo ha interessato problemi anche nella zona artigianale e in diverse abitazioni private. Al momento, secondo una prima ricognizione, sarebbero circa 40 i tetti danneggiati, alcuni dei quali in maniera significativa.

Sono in corso le verifiche per a una prima stima complessiva dei danni.

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