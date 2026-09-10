Una cena di solidarietà per l’Uganda al Parco di Canonica

Una lunga tavola apparecchiata sotto i cipressi, tovaglie colorate e una catena di luci per valorizzare la suggestiva cornice del Parco di Canonica. È questo lo scenario della cena organizzata dall’Associazione Anthos, in programma sabato 19 settembre.

La particolarità della serata sarà anche nella scelta di ridurre i rifiuti: ai partecipanti viene chiesto di portare da casa , , rinunciando ai materiali usa e getta e contribuendo così concretamente alla tutela dell’ambiente.

La cena avrà inoltre un importante valore solidale: il ricavato sarà destinato a sostenere un progetto in Uganda per la realizzazione di una scuola per Tecnici di Laboratorio Analisi, offrendo a tanti giovani nuove opportunità di formazione e di lavoro.

Una serata che unisce quindi , à à, nella suggestiva atmosfera del Parco di Canonica.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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