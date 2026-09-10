UniSi, nuovo doppio titolo con la Sorbonne di Parigi

L’Università di Siena e la Sorbonne Université di Parigi attivano un nuovo, importante doppio titolo che unisce la Laurea Magistrale in Lingue per l’Impresa e lo Sviluppo (LIMS) dell’Ateneo senese - con sede in Arezzo - e il Master in Langues Étrangères Appliquées – Gestion et Commerce International (GCI) della celebre università francese.

Il programma, attivo per la prima volta nell’anno accademico 2026-2027, offre un’occasione unica agli studenti immatricolati a LIMS che optano per il percorso di lingua francese: trascorrere un anno di studio a Parigi presso l’Ateneo partner e, al termine del percorso, conseguire entrambi i titoli, pienamente riconosciuti in Italia e in Francia. L’iniziativa rafforza la formazione di professionisti con competenze linguistiche, interculturali e gestionali avanzate per il mercato del lavoro internazionale.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa