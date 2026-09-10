Visita del ministro Lollobrigida alla festa di FdI a Castelfranco

Sabato 12 settembre Castelfranco di Sotto ospiterà la Festa Provinciale di Fratelli d’Italia Pisa. L'evento si terrà presso il Teatro Comunale a partire dalle ore 15:00.
“La Festa Provinciale rappresenta un momento di straordinario valore politico e di vicinanza alla nostra comunità - dichiara il coordinatore provinciale Fabio Mini -. Sarà un’occasione importante per riunire eletti, circoli e dipartimenti territoriali, ma soprattutto per aprire un grande dibattito pubblico con i cittadini e i nostri sostenitori. Questo evento non vuole essere soltanto un momento celebrativo, ma un vero e proprio laboratorio politico a cielo aperto, pronto all'ascolto delle esigenze reali dei cittadini, delle famiglie e delle tante imprese che costituiscono il cuore pulsante del nostro tessuto economico. Portare qui i vertici nazionali del nostro partito e un ministro della Repubblica come Francesco Lollobrigida dimostra concretamente quanto la provincia di Pisa sia centrale nell'agenda politica di Fratelli d'Italia e del Governo Meloni”.
Il programma della giornata prevede alle 15 una serie di tavoli tematici riservati agli iscritti di Fratelli d’Italia: il tavolo degli eletti di FdI Provincia di Pisa, presieduto da Emanuele Parravicini; il tavolo dei Circoli di FdI Provincia di Pisa, presieduto da Graziano Fiumalbi; e il tavolo dei Responsabili dei Dipartimenti Territoriali, presieduto da Silvia Silvestri. Alle ore 16 e 30 è prevista la Plenaria Pubblica che vedrà gli interventi del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, del consigliere regionale Diego Petrucci e del coordinatore provinciale Fabio Mini. La giornata si concluderà con un momento conviviale presso il Ristorante Da Nando (Via di Poggio Adorno, 56).
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