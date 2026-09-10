Un caso di West Nile a Grosseto, ben 22 di Dengue in tutta la Toscana

In Toscana a Marina di Grosseto si segnala un caso di infezione da virus West Nile, invece sono ventidue quelli di Dengue registrati in tutta la Regione in un'area nel sud della provincia di Livorno.

Per la West Nile, l'amministrazione comunale di Grosseto ha informato la cittadinanza di aver ricevuto la segnalazione dagli organi sanitari competenti. Dalle indagini epidemiologiche è emerso che la persona interessata ha soggiornato presso una struttura ricettiva della frazione di Grosseto nel periodo compatibile con l'incubazione della malattia. Il Comune sta "coordinando con le autorità sanitarie il rafforzamento delle misure di controllo del vettore e di prevenzione sul territorio". Ai cittadini viene raccomandato di adottare misure di protezione individuale per ridurre il rischio di punture.

Secondo la stampa regionale, riguardo la Dengue sono 22 i casi accertati in Toscana, registrati in più città. La Regione lo scorso 4 settembre aveva reso noto che erano stati identificati dieci casi confermati di Dengue in soggetti che avevano frequentato nel mese di agosto un'area circoscritta fra Piombino e Baratti.

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