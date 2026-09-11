Centrato un "5" al SuperEnalotto a Empoli: vinti oltre 21mila euro

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(Foto di Archivio)

Sfiorato il "6" al SuperEnalotto a Empoli. Nel concorso di giovedì 10 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 21.879,67 euro nella città in provincia di Firenze. La fortunata vincita è stata registrata presso la Tabaccheria Ricevitoria Bianconi, in via Tosco Romagnola 96.

L’ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 11 settembre, sale a 223,2 milioni di euro, al momento il più alto del mondo.

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