A Vinci 400 controlli e 800 rifiuti ispezionati dagli ispettori ambientali

400 controlli eseguiti e 800 rifiuti ispezionati; 7 le sanzioni comminate. Sono alcuni dei dati che riguardano l’attività degli ispettori ambientali di Plures Alia nei primi otto mesi del 2026.

L'attività di controllo, informazione e sensibilizzazione in materia di gestione dei rifiuti da parte degli ispettori ambientali fa parte di un progetto che si inserisce all’interno di una più ampia strategia ambientale condivisa tra Plures Alia e il Comune, articolata su due direttrici principali: il ‘Pronto intervento ambientale’ che prevede operazioni di contrasto agli abbandoni di rifiuti sul territorio a seguito di segnalazioni di cittadini, polizia municipale o ufficio ambiente, e ‘Vinci Pulita’ che ha come obiettivo quello di controllare l’utilizzo corretto dei cestini e dei cassonetti urbani, per un maggior decoro nei centri abitati.

In questi mesi, gli ispettori ambientali hanno dunque lavorato per verificare l’applicazione delle norme del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e delle conseguenti ordinanze specifiche che vengono emanate. Il loro raggio d’azione va dal controllo del rispetto dell’esposizione dei rifiuti del ‘porta a porta’ all’ispezione di sacchi o materiali abbandonati con lo scopo di risalire ai responsabili, per poi redigere un verbale a uso della Polizia locale che scaturisca in un processo sanzionatorio.

L’intervento degli ispettori ambientali si attiva inoltre su apposita segnalazione: da parte della Polizia municipale, oppure da parte dei cittadini, che hanno a disposizione anche la sezione apposita dedicata alle segnalazioni all’interno di Aliapp o del sito di Alia. Ma il lavoro degli ispettori ambientali non è solo controllo e sanzioni, ma anche quello di sensibilizzare ulteriormente l’utenza a una corretta gestione dei rifiuti e a un corretto utilizzo degli strumenti offerti per il loro riciclo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa