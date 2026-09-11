Aeroporto, depositata dinanzi al TAR la documentazione tecnica del ricorso dei Comuni contro l'ampliamento

I Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano hanno depositato oggi i motivi aggiunti al ricorso pendente davanti al TAR della Toscana contro il progetto di sviluppo dell'aeroporto di Firenze. Gli atti depositati rafforzano ulteriormente le ragioni che hanno portato le Amministrazioni comunali a ricorrere contro un progetto che presenta fortissime criticità ambientali, urbanistiche e di legittimità amministrativa.

La nuova documentazione approfondisce molti degli aspetti affrontati nel ricorso contro un progetto già bocciato in passato dalla magistratura e che nell’attuale formulazione non supera le criticità e le carenze presenti nella vecchia proposta, di cui ne ricalca essenza, finalità e limiti.

I Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano prendono atto delle ragioni di carattere tecnico che hanno portato il Comune di Prato a non costituirsi in giudizio, nonostante la contrarietà all’opera ribadita anche lo scorso mese di luglio dal Consiglio comunale e dal Sindaci di Prato. Resta il rammarico per l’assenza in sede processuale di un attore estremamente importante e rappresentativo di una parte cospicua del territorio e della popolazione danneggiata dalla nuova pista.

I cinque Comuni confermano infine la propria disponibilità a proseguire il confronto con tutte le istituzioni del territorio, nella convinzione che su una trasformazione destinata ad avere conseguenze significative sulla Piana sia necessario mantenere alta l'attenzione e garantire la massima tutela degli interessi delle comunità locali.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa