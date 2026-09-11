Aggredisce la convivente di fronte alle figlie, arrestato

Un 26enne di origini moldave residente a Grosseto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina. La misura è stata disposta dal gip dopo l'ultimo episodio di violenza sulla convivente, una connazionale di 37 anni. Le indagini avrebbero fatto emergere un quadro di continue violenze domestiche e vessazioni ai danni della donna.

Le aggressioni nascevano spesso dall'abuso di alcol, andavano avanti dal 2025. Il 26enne avrebbe aggredito la donna in più occasioni, trascinandola per i capelli o colpendola con pugni, e l'avrebbe privata di telefoni e chiavi di casa per impedirle di chiedere aiuto. Il tutto di fronte alle figlie minorenni della donna, una delle quali sarebbe stata colpita nel luglio 2026 perché intervenuta a difendere la madre.

L'episodio scatenante l'arresto è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 settembre, quando, dopo una violenta lite in cui la donna è stata ferita alla testa, l'uomo le ha preso con la forza il portafoglio e il cellulare, dhiudendosi in camera. I carabinieri, intervenuti insieme al 118, sono riusciti a mettere in salvo la 37enne e le figlie, recuperando i beni sottratti.