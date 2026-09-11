Capolona, 68enne smaschera il finto carabiniere: arrestato un 21enne

Cronaca Arezzo
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L'anziano ha assecondato il tentativo di truffa e ha chiamato il 112. I militari hanno predisposto un appostamento e bloccato il giovane mentre ritirava oro e gioielli

Ha mantenuto la calma davanti a un tentativo di truffa e, fingendo di assecondare le richieste del suo interlocutore, ha contattato il 112, consentendo ai carabinieri di organizzare un appostamento e arrestare il presunto responsabile. È accaduto ieri pomeriggio a Capolona, dove un 68enne è stato preso di mira con la tecnica del "finto carabiniere".

Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Arezzo, intorno alle 14 l'uomo ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come tenente colonnello dell'Arma. Il falso militare gli avrebbe comunicato che la sua automobile era stata individuata nei pressi di una gioielleria di Arezzo, dove era stata appena commessa una rapina.

Con la scusa di dover effettuare un confronto con la refurtiva, il truffatore avrebbe quindi chiesto alla vittima di consegnare tutti gli oggetti in oro e i gioielli in suo possesso.

L'anziano, senza lasciarsi convincere dalla ricostruzione fornita al telefono, ha però simulato di voler collaborare e nel frattempo ha chiamato il numero di emergenza 112, chiedendo l'intervento dei carabinieri.

I militari della Sezione Operativa del NORM di Arezzo e della Stazione di Subbiano, d'intesa con la vittima, hanno quindi predisposto un dispositivo di osservazione e appostamento all'interno e all'esterno dell'abitazione.

Intorno alle 16 il giovane si è presentato alla porta dell'uomo per ritirare il presunto bottino. Dopo aver ricevuto un sacchetto contenente gioielli e preziosi, è stato immediatamente bloccato dai carabinieri prima che potesse allontanarsi.

Il 21enne, residente nel Salernitano e di origini egiziane, è stato arrestato in flagranza e condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Arezzo, in attesa dell'udienza di convalida. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

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