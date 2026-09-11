Caporalato, sospese sette aziende nell'Aretino

Cronaca Arezzo
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Sospesa l’attività di sette aziende agricole dopo i controlli contro il caporalato condotti nelle campagne di Arezzo e provincia. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha ispezionato 22 aziende tra Valdichiana, Casentino, Valtiberina e Valdarno, impegnate nella raccolta di frutta e ortaggi e nella vendemmia.

Durante i controlli sono stati trovati otto lavoratori in nero e diverse irregolarità sulla sicurezza, tra cui mancata formazione e sorveglianza sanitaria. Sono state inoltre emesse 18 prescrizioni per garantire condizioni di lavoro più sicure.

Le operazioni hanno coinvolto ispettori del lavoro, Carabinieri, Inps e altri enti, con il supporto dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

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