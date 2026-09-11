'Certaldo, matrimoni nel borgo', sarà online la pagina dedicata sul sito

Il Comune di Certaldo informa che, nell’ambito del progetto “Certaldo, matrimoni nel borgo”, è in corso la costruzione dell’elenco dei fornitori e degli operatori locali che desiderano essere coinvolti nella rete dedicata ai servizi per i matrimoni e le unioni civili nel borgo storico.

L’Amministrazione comunale e la ProLoco stanno raccogliendo adesioni da parte di wedding planner, fotografi, videomaker, fioristi, musicisti, strutture ricettive, ristoratori, servizi di trasporto, artigiani e attività specializzate interessate a far parte del sistema coordinato che accompagnerà il rilancio della wedding destination.

L’iscrizione all’elenco è ancora aperta: tutte le realtà del territorio di Certaldo che operano nel settore e desiderano partecipare possono inviare la propria candidatura, contribuendo alla creazione di un’offerta completa, riconoscibile e orientata alla qualità.

A breve sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Certaldo una pagina dedicata al progetto, contenente: l’elenco aggiornato dei fornitori aderenti, i contatti utili, le informazioni operative e le modalità per entrare a far parte della rete.

Questa sezione diventerà il punto di riferimento per coppie, operatori e professionisti che cercano servizi qualificati per organizzare matrimoni a Certaldo.

Il Comune invita tutte le attività interessate a unirsi al percorso che valorizza il territorio e crea nuove opportunità per la comunità, per aderire scrivere a info.turismo@comune.certaldo.fi.it

“Il progetto Certaldo, matrimoni nel borgo rappresenta un investimento strategico per il nostro territorio,” dichiara l’Assessore alla Cultura Claudia Centi. “La creazione dell’elenco fornitori è un passaggio fondamentale per costruire una rete solida e professionale, capace di valorizzare le competenze locali e di offrire servizi di qualità alle coppie che scelgono Certaldo. Invitiamo tutte le attività del settore a partecipare: questo percorso cresce grazie al contributo di ciascuno.”

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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