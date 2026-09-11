Ciclista 46enne travolta e uccisa a Viareggio: conducente fugge

Una donna di 46 anni, Linda Martinucci, è morta nella notte a Viareggio dopo essere stata investita mentre era in bicicletta. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3, nella zona del vecchio cavalcavia della Torre Matilde, nei pressi di un distributore di benzina.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta da un furgone che, durante un sorpasso di un'auto, avrebbe impattato contro la bicicletta. Il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso e avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Sono quindi scattate le ricerche del veicolo.

La richiesta di intervento è arrivata alle 2.57, mentre l'automedica ha raggiunto il luogo dell'incidente alle 3.02. La 46enne è stata trovata in condizioni gravissime. I sanitari hanno tentato di stabilizzarla e l'hanno trasportata verso il pronto soccorso dell'ospedale, ma durante il trasferimento è andata in arresto cardiaco ed è morta nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti anche un'ambulanza della Croce Verde e i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. Proseguono gli accertamenti per individuare il conducente del veicolo coinvolto.