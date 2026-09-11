Calci, il Comune attiva il nuovo canale istituzionale su WhatsApp

Il Comune di Calci amplia i propri strumenti di comunicazione con l'attivazione di un canale istituzionale su WhatsApp, pensato per rendere le informazioni dell'Amministrazione ancora più immediate, accessibili e vicine a cittadine e cittadini.

Attraverso il canale, attivo già da alcune settimane in via sperimentale, è possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone notizie, comunicazioni istituzionali, avvisi, scadenze, informazioni sui servizi comunali, iniziative, eventi e aggiornamenti di interesse per tutta la comunità.

L'obiettivo è offrire alla cittadinanza un ulteriore strumento, semplice e veloce, per ricevere aggiornamenti sulla vita del Comune. Il canale sulla più diffusa app di messaggistica d’ora in poi si affiancherà ai numerosi canali di comunicazione diretta già utilizzati dall'Amministrazione, quali il sito istituzionale, la app Cittadino Informato, gli avvisi telefonici di Alert System per la protezione civile e il social network Facebook.

“Con l'apertura del canale WhatsApp facciamo un ulteriore passo avanti nella direzione di una comunicazione più tempestiva e facilmente accessibile, pensando anche alle nuove generazioni - sottolinea la Sindaca, Valentina Ricotta -. L’obiettivo è cercare di raggiunge il maggior numero possibile di persone, per garantire un'informazione chiara, puntuale e trasparente sulle attività del Comune e sui servizi a disposizione della comunità”.

Il canale WhatsApp è un canale informativo unidirezionale: gli iscritti ricevono gli aggiornamenti pubblicati dal Comune senza che il proprio numero di telefono venga reso pubblico agli altri iscritti.

Per iscriversi è sufficiente accedere al canale “Comune di Calci”, tramite ricerca oppure mediante link (urly.it/31gkrf) o qr-code, e selezionare l’opzione “Segui”. Una volta iscritti, è possibile attivare le notifiche, se si vuole ricevere un segnale sonoro ogni volta che una nuova notizia viene pubblicata.

L’amministrazione comunale invita quindi cittadine e cittadini, associazioni e tutte le persone interessate alla vita della comunità calcesana a seguire il nuovo canale WhatsApp istituzionale del Comune di Calci, un nuovo modo, semplice e immediato, per essere sempre informati su ciò che accade in Valgraziosa.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa