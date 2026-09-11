De Meo in visita nell’Empolese: agricoltura, imprese e infrastrutture al centro del tour

Sviluppo economico, agricoltura e il superamento dei gap logistici al centro della visita istituzionale dell’Europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, presidente della delegazione UE per i rapporti con la NATO. La tappa rientra nei tour territoriali che il deputato promuove periodicamente in tutta Italia per mantenere un canale diretto tra Bruxelles e le comunità locali.

Accompagnato dai vertici del coordinamento di Forza Italia, tra cui Simone Campinoti, Nicola Nascosti e Paolo Giovannini, l’Onorevole De Meo ha vissuto un'intensa giornata di ascolto sul territorio. Dall’agricoltura grazie ad un fitto confronto presso l'azienda agricola "I Colli di Marliano" con i rappresentanti di Coldiretti per raccogliere le istanze del comparto agroalimentare alle imprese e infrastrutture con la visita alle storiche industrie Antonini e il successivo tavolo con gli imprenditori locali. Durante l'incontro sono emerse con forza le difficoltà infrastrutturali e logistiche che frenano la competitività del distretto empolese.

"Grazie al lavoro dei nostri rappresentanti sul territorio ho raccolto istanze cruciali", ha dichiarato l'Onorevole Salvatore De Meo. "Dalla terra alla fabbrica, il grido d'allarme è comune: le nostre imprese non possono competere in Europa senza infrastrutture e collegamenti moderni. Porterò queste carenze strutturali direttamente sui tavoli di Bruxelles per agevolare gli investimenti strategici necessari".

La giornata si conclude questa sera a Empoli con una cena istituzionale insieme al mondo produttivo e al partito locale.

Il tour proseguirà domani, venerdì 11 settembre, a Firenze. In agenda i tavoli con Confindustria Firenze, l'incontro con la Fondazione Bosi e, alle 15:30 a Palazzo Strozzi, l'atteso convegno geopolitico "11 settembre 2001, venticinque anni dopo" focalizzato sulla sicurezza globale e il ruolo della NATO.

Fonte: Ufficio Stampa

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