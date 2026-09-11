È morta Emma Bonino, da Firenze iniziò la sua battaglia per i diritti

Se ne va un pezzo di storia politica e di battaglie per i diritti di questo paese. È morta Emma Bonino, protagonista per oltre mezzo secolo della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili. Aveva 78 anni. La storica leader del Partito Radicale e attualmente leader di Europa+ era stata ricoverata in gravi condizioni lunedì sera a Roma, da lungo tempo aveva problemi di salute.

La sua storia politica ha avuto un legame significativo anche con la Toscana e, in particolare, con Firenze, dove negli anni Settanta si concentrò una delle esperienze più importanti della sua attività militante: la battaglia sull'aborto.

Nel 1974 Bonino si recò a Firenze per interrompere clandestinamente una gravidanza, esperienza che contribuì a orientarne l'impegno politico verso l'aborto e l'autodeterminazione femminile. In città entrò in contatto con il medico Giorgio Conciani e con il Cisa, attivo nell'assistenza alle donne.

La polizia fece irruzione nell'ambulatorio di Conciani nel 1975 e Bonino si autodenunciò facendosi arrestare davanti ad un seggio elettorale. Fu l'inizio di una campagna radicale per la depenalizzazione dell'aborto. Da quella esperienza presero forma alcune delle principali battaglie politiche di Bonino, fondate su referendum, disobbedienza civile e diritti individuali. Eletta alla Camera nel 1976, avrebbe poi avuto un ruolo di primo piano nella politica italiana ed europea.

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