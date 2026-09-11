È partita vera e la Scotti fa un altro passo in avanti

E' partita vera, come coach Alessio Cioni voleva. Le americane della Central Washington University non sono in Italia solo per ammirare gli Uffizi o fare shopping a Firenze e quando scendono in campo giocano, eccome. E così l'amichevole che si disputa al pala Sammontana è piacevole, combattuta, tirata. in una parola utile visto il momento. Finisce 72-69 per le biancorosse, con le americane che falliscono la tripla del pareggio sulla sirena per la gioia di chi si deve allenare subito dopo e di vedere un supplementare ha zero voglia al pari di chi ha affollato la tribuna (a proposito, tanta gente e quindi buon segno) e vuol andare a cena dopo essersi divertito in attesa dei canestri veri.

La Scotti parte forte, pare in palla e schizza subito avanti fino a che le americane non iniziano a metterla dentro, impattano a quota 15 e poi volano sul più 10: 17-27. A quel punto la difesa si allunga e stringe le maglie consentendo piano piano ad un’Use Rosa priva di Rylichova, in Belgio con la sua nazionale, di rialzare la testa. A metà siamo 35-39 ed è Lussignoli a mettere la freccia sul 40-39. Da quel momento Scotti sempre avanti con una Ianezic in buona serata al tiro e le nuove alla ricerca dell’amalgama migliore. Gli scarti non sono rassicuranti (58-53 al 30’) ma è pur sempre un’amichevole e così coach Cioni nel finale si affida alle sue giovani che, pur soffrendo e rischiando un po’ come normale che sia, arrivano fino al 72-69 fnale. Se ne riparla sabato sera alle 19 con Umbertide ancora al pala Sammontana. Poi la settimana successiva si rende la visita in Umbria e si debutta in campionato. Intanto un altro passo in avanti.

Il tabellino:

72-69

Vente 11, Colognesi 5, Lussignoli 7, Antonini 5, Ianezic 18, Ruffini 2, Del Piano 8, Gatti 6, Casini 5, Torricini 2, Corsi 3, Panchetti, Salvetti, Cappelli, Casella. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)