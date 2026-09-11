Il viaggio di Estra con 'Linea Verde' fa tappa in Maremma per raccontare l'economia circolare

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La nuova puntata di 'Linea Verde - L'Italia è straordinaria' andrà in onda sabato12 settembre alle 12. Disponibile anche su RaiPlay

Prosegue il viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, il programma di Rai1 che racconta i territori e le comunità in cui il Gruppo è presente, in un percorso tra storia, natura e identità locali.

Dopo la pausa estiva, il viaggio di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” torna in Toscana e fa tappa in Maremma, a Grosseto, per raccontare un’altra forma di energia: quella delle risorse che possono essere recuperate e tornare a nuova vita. Nel corso della puntata, il vicepresidente di EstraAlessandro Fabbrini, racconterà l’impegno del Gruppo anche nello sviluppo dell’economia circolare attraverso l’impianto Ecolat, dove i materiali provenienti dalla raccolta differenziata vengono selezionati e valorizzati per essere reimmessi nelle filiere produttive. Un’esperienza concreta che racconta la visione di Estra: accompagnare la transizione energetica con innovazione e attenzione all’ambientecreando valore per le comunità.

La puntata di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” andrà in onda sabato 12 settembre alle ore 12 su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay.

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