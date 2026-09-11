Expo del Chianti Classico, inaugurata la 54esima edizione della rassegna internazionale

In uno dei borghi di campagna più rinomati e prestigiosi della Toscana, nel cuore storico e commerciale di Greve in Chianti, regna il Chianti Classico, con i produttori di tutti i comuni del Chianti fiorentino e senese, protagonisti della cinquantaquattresima edizione dell’EXPO del Chianti Classico, aperta fino a domenica 13 settembre. Oltre sessanta cantine di un territorio unitario, da assaporare attraverso un viaggio che si snoda tra sette comuni, hanno iniziato questa mattina ad inondare di profumi, sapori, tradizioni e competenze contemporanee, piazza Matteotti. I produttori offrono la possibilità di degustare le loro eccellenze vitivinicole, raccontare le storie e condividere le esperienze e i traguardi raggiunti, instaurando un rapporto diretto con il pubblico, migliaia di turisti, buyer, appassionati di tutto il mondo che ogni anno fanno visita alla culla del buon vino.

Una festa ricca di emozioni e sorrisi ha accolto il tradizionale corteo, guidato dal sindaco Paolo Sottani, che nel tardo pomeriggio di oggi ha inaugurato l’edizione 2026 dell’Expo del Chianti Classico. La rassegna, il cui evento inaugurale stato posticipato di un giorno a causa del maltempo, è promossa e organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico. Il taglio del nastro è stato accompagnato da un maxi brindisi con il sindaco Paolo Sottani, la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, i consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini, il consigliere metropolitano David Baroncelli, i sindaci Roberto Ciappi (San Casciano in Val di Pesa), Giuseppe Stiaccini (Castellina in Chianti), il sindaco Alessio Mugnaini (Montespertoli), gli assessori Roberto Fontani (Barberino Tavarnelle) e Laura Cioni (Impruneta), il presidente del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli Leonardo Bongi. A presenziare la cerimonia la presidente della Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico Tessa Capponi Borawska e la direttrice del Consorzio Vino Chianti Classico Carlotta Gori, i rappresentanti delle associazioni di categoria e le forze dell’ordine.

Perché scegliere di trascorrere una giornata all’Expo? Per tanti motivi, primi fra i quali la capacità di accoglienza del territorio e la qualità delle produzioni vinicole e gastronomiche “Con questa manifestazione, nata da una storica collaborazione tra istituzioni e aziende locali – dichiara il sindaco Paolo Sottani - e dalla passione e dall’abilità dei produttori, creiamo un incontro perfetto, quello tra il visitatore che ha a disposizione un’ampia selezione di vini, circa duecento etichette, e l’imprenditore agricolo, l’azienda che quei vini li produce. Un rapporto diretto tra agricoltore e consumatore che invita ad entrare nella storia, nella cultura, nella sapienza del territorio di origine del Chianti Classico”. L’opportunità di degustare le eccellenze del Chianti Classico, soffermandosi al banco dei 64 stands allestiti in piazza Matteotti, si estende anche al Padiglione Consortile dove si possono esplorare e conoscere altri vini.

“L’Expo del Chianti Classico – aggiunge l’assessore al Turismo Giulio Saturnini - realizza e mette in mostra un mosaico produttivo, unico nel suo genere, che tocca tutti i territori del Chianti Classico dietro ai quali ci sono storie, imprese, percorsi professionali, identità rurali, declinazioni di una vocazione che negli anni è diventata la caratteristica simbolica e concreta ad un tempo di un patrimonio collettivo, diffuso su scala internazionale. Una straordinaria concentrazione di esperienze e produzioni che in questi giorni prenderà vita nella nostra piazza, avvolta da un ricco calendario di iniziative musicali, culturali, enogastronomiche, proposte artigianali ed attività escursionistiche”.

A proposito di eventi, nella giornata di sabato 12 settembre (apertura stands ore 11-20) si alterneranno varie degustazioni nella sala consiliare del Palazzo comunale. Alle ore 12 protagonista sarà l’Olio (DOP) su tela. Alla scoperta dell’Olio DOP Chianti Classico, abbinato ad alcuni capolavori della pittura classica e moderna. Un viaggio tra eccellenza gastronomica e arte attraverso una degustazione-racconto per imparare a conoscere e distinguere un olio di eccellenza. L’evento sarà condotto da Roberto Rappuoli, Tecnico Agronomo del Consorzio Olio DOP Chianti Classico. Alle ore 16.00 il momento della degustazione è dedicato a “Il Chianti Classico di Altura”, Degustazione di Chianti Classico che nasce sopra i 500 metri s.l.m. L’evento sarà condotto da Luca Marchiani, Master Sommelier AIS – Chianti Classico 2025/26. Altra iniziativa di spessore, prevista alle ore 18.30, nella sala consiliare, è la degustazione Goal di Vini (in Viola), un omaggio speciale che celebra il centenario della nascita della Fiorentina, una degustazione inedita che abbina i grandi goal della storia viola a vini Chianti Classico, altrettanto eleganti, potenti e geniali. L’evento sarà guidato da David Guetta, Direttore Pentasport Radio Bruno, e Luca Marchiani, Master Sommelier AIS – Chianti Classico 2025/26. La musica dal vivo continua a farla da padrona con la street band Attraroba in piazza Vassallo e per le vie del centro storico (ore 18-20) e il Trio Radici, canzoni della tradizione cantautoriale e popolare italiana. La formazione musicale è costituita da Giulia Bartolini (voce), Alessio Falcone (tastiera), Alessandro Cianferoni (basso). La serata si conclude con lo Spazio Musica al Parco Sant’Anna che dalle ore 21.30 propone una carrellata di dj: VINILI DJ – ELECTRONIC MUSIC – BIBI DJ – MARCO MARZI – BENKMASK and more.

Domenica 13 settembre (apertura stands ore 11-20) la sala consiliare ospiterà alle ore 15.30 una degustazione sulle “Tre tipologie del Chianti Classico: Annata, Riserva e Gran Selezione”. Alla scoperta della piramide qualitativa del Gallo Nero con Luca Marchiani che tornerà alle ore 18.30 per un’altra degustazione guidata, presso il Giardino Incontri, sul tema “Il Gallo Nero e i suoi abbinamenti”. Degustazione di Chianti Classico e Vin Santo del Chianti Classico in abbinamento alle proposte gastronomiche dei ristoranti grevigiani. Un evento legato alla tradizione torna ad arricchire la manifestazione: è l’esibizione del Gruppo Storico, Dame, Musici e Sbandieratori di Fivizzano, attesi per le ore 16.30 in piazza Matteotti. Alle ore 18 in piazzetta Santa Croce l’appuntamento è con la Super Tombola di solidarietà, organizzata dalla Parrocchia. La rassegna Expo Chianti Classico 2026 chiude in bellezza con l’evento, previsto alle ore 21 in piazza Vassallo, che vede protagonista la Sugar Tribute Band – Cover band Zucchero.

Durante la festa si alterneranno esposizioni artistiche, tour ed escursioni guidate. Al Museo San Francesco è aperta la mostra fotografica “Radices Gli ultimi mezzadri, volti e storie di agricoltori toscani”. Per quanto riguarda le proposte di trekking sabato 12 settembre alle ore 16 è stato organizzato il percorso guidato “Slow Road” (partenza da Piazza Matteotti – durata 2/3 ore) e domenica 13 settembre alle ore 9.30 si potrà partecipare all’escursione “La natura e la storia del territorio di Greve in Chianti”. Durata: 3 ore – Livello medio/facile. Informazioni e prenotazioni: Marco Antonio Tel. +39 328 6124658 info@discoverychianti.com.

Info e programma nel dettaglio: www.expochianticlassico.com.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa