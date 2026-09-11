Farmacie di turno dal 11 settembre al 18 settembre

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EMPOLI

da venerdì 11 settembre dalle 20:00 a venerdì 18 settembre alle 20:00

Farmacia Castellani - Via Cavour, 45 - tel. 0571-72039

Farmacia in appoggio:

sabato 12 settembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo F.no – tel. 0571-51042 E 0571-51795

 

VINCI

da venerdì 11 settembre dalle 20:00 a venerdì 18 settembre alle 20:00

Farmacia Scatola – Via Papa Giovanni XXIII, 27 - tel. 0571-56044

 

SAN MINIATO

da venerdì 11 settembre dalle 20:00 a venerdì 18 settembre alle 20:00

Farmacia La Scala - Via Tosco-Romagnola Est 888 (località La Scala) – tel. 0571-43032

Farmacia in appoggio:

sabato 12 e domenica 13 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

 

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 11 settembre dalle 20:00 a venerdì 18 settembre alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Corso G. Mazzini, 122 – tel. 0571-30009

 

CERTALDO

da venerdì 11 settembre dalle 20:00 a venerdì 18 settembre alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

Farmacia in appoggio:

sabato 12 e domenica 13 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117

 

MONTESPERTOLI

da venerdì 11 settembre dalle 20:00 a venerdì 18 settembre alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

 

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.


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